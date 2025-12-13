https://ria.ru/20251213/vsu-2061826472.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 35 военных ВСУ за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила до 35 украинских военнослужащих за сутки, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
