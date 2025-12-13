Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Днепр" уничтожила до 35 военных ВСУ за сутки - РИА Новости, 13.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 13.12.2025 (обновлено: 12:33 13.12.2025)
Группировка "Днепр" уничтожила до 35 военных ВСУ за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила до 35 украинских военнослужащих за сутки, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
запорожская область
херсонская область
Боевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Группировка "Днепр" уничтожила до 35 украинских военнослужащих за сутки, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"(Группировкой войск "Днепр" - ред.) уничтожены до 35 военнослужащих, шесть автомобилей и четыре склада материальных средств", - следует из сообщения Минобороны.
В Минобороны уточнили, что подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разумовка Запорожской области, Томарино и Понятовка Херсонской области.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
ВС России отразили попытку прорыва ВСУ на северную окраину Красноармейска
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
