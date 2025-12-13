https://ria.ru/20251213/vsu-2061825556.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Запад"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Запад" - РИА Новости, 13.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Запад"
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T12:18:00+03:00
2025-12-13T12:18:00+03:00
2025-12-13T12:31:00+03:00
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025750_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_e52da43415ee686bb1f2bb8853913d9f.jpg
https://ria.ru/20251213/vs-2061825807.html
россия
донецкая народная республика
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025750_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_ec40b1f2a7e350a1b7ff18ef5a3f9c9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность
Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Запад"
МО РФ: ВСУ потеряли более 220 военных в зоне работы "Запада"