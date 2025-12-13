Рейтинг@Mail.ru
12:18 13.12.2025 (обновлено: 12:31 13.12.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Запад"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Запад"
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск-Узловой и Подолы в Харьковской области, Дробышево и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.
"ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США и семь складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК Украины
