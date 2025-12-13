https://ria.ru/20251213/vsu-2061825065.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне работы "Севера"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне работы "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 200 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T12:15:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
россия
сумская область
россия, вооруженные силы украины, безопасность, сумская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне работы "Севера"
