ВСУ обстреляли Белгородскую область 44 раза за сутки

БЕЛГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 44 снарядами, ранена супружеская пара, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе 12 декабря. Атакам подверглись 39 населенных пунктов в восьми округах, зафиксированы атаки 60 беспилотников, из них 31 сбит и подавлен. За отчётный период повреждены 14 частных домовладений, объект инфраструктуры, коммерческий объект и 12 транспортных средств.
"В Валуйском округе по сёлам Бирюч, Борки, Долгое, Казинка и Кукуевка произведены атаки 5 беспилотников, 3 из которых подавлены. На участке автодороги Казинка — Рябики повреждён автомобиль. Количество пострадавших в результате удара беспилотника по частному дому в селе Бирюч увеличилось до двух человек. В Валуйскую ЦРБ доставлен супруг пострадавшей женщины. Они продолжают лечение в медицинском учреждении. По оценке врачей, состояние женщины тяжёлое, у мужчины — средней степени тяжести", - написал Гладков.
Он добавил, что Белгородский и Шебекинский округа подверглись атакам 24 беспилотников, 18 из которых подавлены и сбиты, над Ровеньским округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. По данным губернатора, по Борисовскому и Волоконовскому округам выпущено 9 боеприпасов и совершены атаки 11 беспилотников, 7 из которых перехвачены, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 35 снарядов и произведены атаки 18 беспилотников, один из которых подавлен.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
