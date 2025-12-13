ВСУ обстреляли Белгородскую область 44 раза за сутки

Он добавил, что Белгородский и Шебекинский округа подверглись атакам 24 беспилотников, 18 из которых подавлены и сбиты, над Ровеньским округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. По данным губернатора, по Борисовскому и Волоконовскому округам выпущено 9 боеприпасов и совершены атаки 11 беспилотников, 7 из которых перехвачены, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 35 снарядов и произведены атаки 18 беспилотников, один из которых подавлен.