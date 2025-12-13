Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Белгородскую область 44 раза за сутки - РИА Новости, 13.12.2025
12:11 13.12.2025
ВСУ обстреляли Белгородскую область 44 раза за сутки
ВСУ обстреляли Белгородскую область 44 раза за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 44 снарядами, ранена супружеская пара, сообщил губернатор региона Вячеслав...
ВСУ обстреляли Белгородскую область 44 раза за сутки

БЕЛГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 44 снарядами, ранена супружеская пара, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе 12 декабря. Атакам подверглись 39 населенных пунктов в восьми округах, зафиксированы атаки 60 беспилотников, из них 31 сбит и подавлен. За отчётный период повреждены 14 частных домовладений, объект инфраструктуры, коммерческий объект и 12 транспортных средств.
"В Валуйском округе по сёлам Бирюч, Борки, Долгое, Казинка и Кукуевка произведены атаки 5 беспилотников, 3 из которых подавлены. На участке автодороги Казинка — Рябики повреждён автомобиль. Количество пострадавших в результате удара беспилотника по частному дому в селе Бирюч увеличилось до двух человек. В Валуйскую ЦРБ доставлен супруг пострадавшей женщины. Они продолжают лечение в медицинском учреждении. По оценке врачей, состояние женщины тяжёлое, у мужчины — средней степени тяжести", - написал Гладков.
Он добавил, что Белгородский и Шебекинский округа подверглись атакам 24 беспилотников, 18 из которых подавлены и сбиты, над Ровеньским округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. По данным губернатора, по Борисовскому и Волоконовскому округам выпущено 9 боеприпасов и совершены атаки 11 беспилотников, 7 из которых перехвачены, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 35 снарядов и произведены атаки 18 беспилотников, один из которых подавлен.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
