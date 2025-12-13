ДОНЕЦК, 13 дек – РИА Новости. Боевики ВСУ прятали HIMARS с охраной из наемников США под шахтой “Красноармейская Западная” в Красноармейске в ДНР, рассказал РИА Новости беженец Валерий Дрига.
“HIMARS прятали они (ВСУ - ред.) в посадке, недалеко от террикона, где мы работали (на шахте – ред.), и два джипа с охраной. Там (у охраны – ред.) были нашивки американские, США”, - сказал Дрига.
Он добавил, что наблюдал экипажи с иностранной техникой по проходящей мимо дороге у шахты, на которой и работал. Саму реактивную установку прятали в посадке ниже этой дороги.
Минобороны РФ неоднократно отмечало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на украинскую территорию своих кадровых военных под видом наемников.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска. По словам Мирошника, в ближайшее время, как только позволит обстановка, представители СК РФ и соответствующих подразделений Минобороны начнут фиксацию последствий преступлений украинских боевиков в Красноармейске и Волчанске.
Беженка рассказала о нашествии наемников в Славянске
14 октября, 04:21