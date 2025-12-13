Рейтинг@Mail.ru
Беженец рассказал, как ВСУ прятали HIMARS у шахты в Красноармейске - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/vsu-2061822366.html
Беженец рассказал, как ВСУ прятали HIMARS у шахты в Красноармейске
Беженец рассказал, как ВСУ прятали HIMARS у шахты в Красноармейске - РИА Новости, 13.12.2025
Беженец рассказал, как ВСУ прятали HIMARS у шахты в Красноармейске
Боевики ВСУ прятали HIMARS с охраной из наемников США под шахтой “Красноармейская Западная” в Красноармейске в ДНР, рассказал РИА Новости беженец Валерий Дрига. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T11:53:00+03:00
2025-12-13T11:53:00+03:00
в мире
россия
красноармейск
донецкая народная республика
владимир путин
мария захарова
сергей лавров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061675185_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_964fedd183e3ebaf29fba1498130a1ee.jpg
https://ria.ru/20251210/vsu-2061001528.html
https://ria.ru/20251014/slavyansk-2048091901.html
россия
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061675185_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_195b2b11ed47a8ef0f43de817b8dc5f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, красноармейск, донецкая народная республика, владимир путин, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Беженец рассказал, как ВСУ прятали HIMARS у шахты в Красноармейске

РИА Новости: украинские боевики прятали HIMARS около шахты в Красноармейске

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР
Военнослужащий группировки войск Центр в Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 13 дек – РИА Новости. Боевики ВСУ прятали HIMARS с охраной из наемников США под шахтой “Красноармейская Западная” в Красноармейске в ДНР, рассказал РИА Новости беженец Валерий Дрига.
“HIMARS прятали они (ВСУ - ред.) в посадке, недалеко от террикона, где мы работали (на шахте – ред.), и два джипа с охраной. Там (у охраны – ред.) были нашивки американские, США”, - сказал Дрига.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
ВСУ применяли HIMARS вблизи жилых домов Новопавловки, рассказал беженец
10 декабря, 06:14
Он добавил, что наблюдал экипажи с иностранной техникой по проходящей мимо дороге у шахты, на которой и работал. Саму реактивную установку прятали в посадке ниже этой дороги.
Минобороны РФ неоднократно отмечало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на украинскую территорию своих кадровых военных под видом наемников.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска. По словам Мирошника, в ближайшее время, как только позволит обстановка, представители СК РФ и соответствующих подразделений Минобороны начнут фиксацию последствий преступлений украинских боевиков в Красноармейске и Волчанске.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Беженка рассказала о нашествии наемников в Славянске
14 октября, 04:21
 
В миреРоссияКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинМария ЗахароваСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала