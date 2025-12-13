Беженец рассказал, как ВСУ прятали HIMARS у шахты в Красноармейске

ДОНЕЦК, 13 дек – РИА Новости. Боевики ВСУ прятали HIMARS с охраной из наемников США под шахтой “Красноармейская Западная” в Красноармейске в ДНР, рассказал РИА Новости беженец Валерий Дрига.

Он добавил, что наблюдал экипажи с иностранной техникой по проходящей мимо дороге у шахты, на которой и работал. Саму реактивную установку прятали в посадке ниже этой дороги.