https://ria.ru/20251213/vsu-2061805976.html
ВСУ за сутки нанесли 53 артиллерийских удара по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 53 артиллерийских удара по Херсонской области - РИА Новости, 13.12.2025
ВСУ за сутки нанесли 53 артиллерийских удара по Херсонской области
Боевики киевского режима за сутки нанесли 53 артиллерийских удара по 16 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T09:12:00+03:00
2025-12-13T09:12:00+03:00
2025-12-13T09:12:00+03:00
происшествия
херсонская область
днепр (река)
каховка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg
https://ria.ru/20251211/avto-2061364280.html
херсонская область
днепр (река)
каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4a1dabccef15d6cc08168699c8b957b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , днепр (река), каховка, вооруженные силы украины
Происшествия, Херсонская область , Днепр (река), Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 53 артиллерийских удара по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 53 удара по населенным пунктам Херсонской области