ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Уровень подготовки мобилизованных в украинских учебных центрах остаётся крайне низким и носит чисто формальный характер, рассказал РИА Новости командир боевого расчёта БПЛА добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, созданного из экс-военнослужащих ВСУ, с позывным "Хантер".
По его словам, массовая мобилизация на Украине привела к тому, что в войска направляют людей без должных навыков и опыта.
"С украинской стороны, если взять, начиная с подготовки в учебных центрах, всё было халатно. Думаю, ничего не поменялось – им нужно количество. Много людей загоняют, месяц обучения прошли – и всё, вперёд на фронт", - рассказал он.
"Хантер" подчеркнул, что обучение ограничивалось минимальным набором упражнений, не позволяющих приобрести реальные навыки ведения боя.
"На полигоне нас выгоняли пять километров в одну сторону, и так два раза в день – утром и вечером. Чтобы пострелять по 13 патронов. Это смешно. Когда спрашивали, почему так мало, нам отвечали: попадёте в зону боевых действий – там настреляетесь", - отметил он.
По его словам, бойцов даже не учили работе с гранатами, необходимой в ближнем бою.
"Бросков боевых гранат не было, их просто не было. Давали муляжи, давали взрыватели, кинул учебную – вот и всё обучение", - рассказал "Хантер".
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, сформировавших освободительное движение и ведущих борьбу с властями Украины. Бойцы батальона принимали участие в операциях по обороне Кременной и Серебрянского лесничества, освобождению Авдеевки, Селидово, Очеретино и других городов Донбасса.
