Бывший украинский военный рассказал о низком уровне подготовки в ВСУ

ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Уровень подготовки мобилизованных в украинских учебных центрах остаётся крайне низким и носит чисто формальный характер, рассказал РИА Новости командир боевого расчёта БПЛА добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, созданного из экс-военнослужащих ВСУ, с позывным "Хантер".

По его словам, массовая мобилизация на Украине привела к тому, что в войска направляют людей без должных навыков и опыта.

"С украинской стороны, если взять, начиная с подготовки в учебных центрах, всё было халатно. Думаю, ничего не поменялось – им нужно количество. Много людей загоняют, месяц обучения прошли – и всё, вперёд на фронт", - рассказал он.

"Хантер" подчеркнул, что обучение ограничивалось минимальным набором упражнений, не позволяющих приобрести реальные навыки ведения боя.

"На полигоне нас выгоняли пять километров в одну сторону, и так два раза в день – утром и вечером. Чтобы пострелять по 13 патронов. Это смешно. Когда спрашивали, почему так мало, нам отвечали: попадёте в зону боевых действий – там настреляетесь", - отметил он.

По его словам, бойцов даже не учили работе с гранатами, необходимой в ближнем бою.

"Бросков боевых гранат не было, их просто не было. Давали муляжи, давали взрыватели, кинул учебную – вот и всё обучение", - рассказал "Хантер".