Бывший украинский военный рассказал о низком уровне подготовки в ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:08 13.12.2025
Бывший украинский военный рассказал о низком уровне подготовки в ВСУ
Бывший украинский военный рассказал о низком уровне подготовки в ВСУ - РИА Новости, 13.12.2025
Бывший украинский военный рассказал о низком уровне подготовки в ВСУ
Уровень подготовки мобилизованных в украинских учебных центрах остаётся крайне низким и носит чисто формальный характер, рассказал РИА Новости командир боевого... РИА Новости, 13.12.2025
специальная военная операция на украине
украина
авдеевка
селидово
вооруженные силы украины
в мире
украина
авдеевка
селидово
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
украина, авдеевка, селидово, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Авдеевка, Селидово, Вооруженные силы Украины, В мире
Бывший украинский военный рассказал о низком уровне подготовки в ВСУ

РИА Новости: мобилизованным в ВСУ на стрельбищах давали по 13 патронов

© Фото : 93-я ОМБрУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : 93-я ОМБр
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Уровень подготовки мобилизованных в украинских учебных центрах остаётся крайне низким и носит чисто формальный характер, рассказал РИА Новости командир боевого расчёта БПЛА добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, созданного из экс-военнослужащих ВСУ, с позывным "Хантер".
По его словам, массовая мобилизация на Украине привела к тому, что в войска направляют людей без должных навыков и опыта.
"С украинской стороны, если взять, начиная с подготовки в учебных центрах, всё было халатно. Думаю, ничего не поменялось – им нужно количество. Много людей загоняют, месяц обучения прошли – и всё, вперёд на фронт", - рассказал он.
"Хантер" подчеркнул, что обучение ограничивалось минимальным набором упражнений, не позволяющих приобрести реальные навыки ведения боя.
"На полигоне нас выгоняли пять километров в одну сторону, и так два раза в день – утром и вечером. Чтобы пострелять по 13 патронов. Это смешно. Когда спрашивали, почему так мало, нам отвечали: попадёте в зону боевых действий – там настреляетесь", - отметил он.
По его словам, бойцов даже не учили работе с гранатами, необходимой в ближнем бою.
"Бросков боевых гранат не было, их просто не было. Давали муляжи, давали взрыватели, кинул учебную – вот и всё обучение", - рассказал "Хантер".
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, сформировавших освободительное движение и ведущих борьбу с властями Украины. Бойцы батальона принимали участие в операциях по обороне Кременной и Серебрянского лесничества, освобождению Авдеевки, Селидово, Очеретино и других городов Донбасса.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
