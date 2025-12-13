Рейтинг@Mail.ru
Военкоры выступили с инициативами по улучшению мер поддержки участников СВО - РИА Новости, 13.12.2025
20:00 13.12.2025
Военкоры выступили с инициативами по улучшению мер поддержки участников СВО
Военные корреспонденты на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым выступили с рядом инициатив в вопросах совершенствования мер социальной поддержки...
Военкоры выступили с инициативами по улучшению мер поддержки участников СВО

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУдостоверения ветерана боевых действий
Удостоверения ветерана боевых действий
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Удостоверения ветерана боевых действий. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Военные корреспонденты на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым выступили с рядом инициатив в вопросах совершенствования мер социальной поддержки участников СВО, сообщило Минобороны РФ.
Министр обороны РФ в субботу провел встречу с военными корреспондентами. Обсуждался широкий спектр вопросов вооружения российской армии. Также обсуждались вопросы материально-технического обеспечения подразделений в зоне проведения СВО.
"Помимо этого, военкоры на встрече обратились к министру обороны РФ с рядом инициатив в вопросах совершенствования мер социальной поддержки участников СВО", - говорится в сообщении ведомства.
Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с военкорами
Белоусов провел встречу с военкорами
Вчера, 19:34
 
