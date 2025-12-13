https://ria.ru/20251213/vodolazy-2061887703.html
В Абхазии российские водолазы почти трое суток ищут пропавшего мужчину
13.12.2025
В Абхазии российские водолазы почти трое суток ищут пропавшего мужчину
Волонтеры водолазной группы из России почти трое суток помогают в поисках мужчины, пропавшего во время купания на пляже в Сухуме
В Абхазии российские водолазы почти трое суток ищут пропавшего мужчину
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Волонтеры водолазной группы из России почти трое суток помогают в поисках мужчины, пропавшего во время купания на пляже в Сухуме, сообщается в отчете водолазной группы, с которым ознакомилось РИА Новости.
Как сообщали в прошедшую пятницу СМИ Абхазии
, предварительно, пропавший мужчина - экс-председатель совета министров республики Важа Зарандия. В понедельник он купался в море, но не вернулся домой, а его вещи остались на берегу. Как сообщала местная медиагруппа Apsnymedia, в поисках принимают участие МЧС
и минобороны Абхазии, а также местные жители.
По данным отчета российской волонтерской группы, которая привлечена к поискам, пропавшему мужчине 93 года. Поиски начались 11 декабря, однако пока не принесли успехов. Волонтеры выходят в море на лодках, также работают водолазы.
По последним данным, с воды обследовано более пяти километров береговой линии, на дне - свыше трех миллионов "квадратов".