21:38 13.12.2025
В Абхазии российские водолазы почти трое суток ищут пропавшего мужчину
в мире
абхазия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире, абхазия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Абхазия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Аквалангист. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Волонтеры водолазной группы из России почти трое суток помогают в поисках мужчины, пропавшего во время купания на пляже в Сухуме, сообщается в отчете водолазной группы, с которым ознакомилось РИА Новости.
Как сообщали в прошедшую пятницу СМИ Абхазии, предварительно, пропавший мужчина - экс-председатель совета министров республики Важа Зарандия. В понедельник он купался в море, но не вернулся домой, а его вещи остались на берегу. Как сообщала местная медиагруппа Apsnymedia, в поисках принимают участие МЧС и минобороны Абхазии, а также местные жители.
По данным отчета российской волонтерской группы, которая привлечена к поискам, пропавшему мужчине 93 года. Поиски начались 11 декабря, однако пока не принесли успехов. Волонтеры выходят в море на лодках, также работают водолазы.
По последним данным, с воды обследовано более пяти километров береговой линии, на дне - свыше трех миллионов "квадратов".
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Правительство упростило процедуру выдачи паспортов в Абхазии и Южной Осетии
12 ноября, 18:58
 
