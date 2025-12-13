Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии начали укладку арматуры под первый бетон АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 13.12.2025
11:10 13.12.2025
В Венгрии начали укладку арматуры под первый бетон АЭС "Пакш-2"
В Венгрии начали укладку арматуры под первый бетон АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 13.12.2025
В Венгрии начали укладку арматуры под первый бетон АЭС "Пакш-2"
В Венгрии начались работы по укладке арматуры под "первый бетон" АЭС "Пакш-2", которая строится с участием РФ, заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 13.12.2025
в мире, венгрия, россия, сша, петер сийярто, виктор орбан, аэс "пакш-2", аэс "пакш"
В мире, Венгрия, Россия, США, Петер Сийярто, Виктор Орбан, АЭС "Пакш-2", АЭС "Пакш"
В Венгрии начали укладку арматуры под первый бетон АЭС "Пакш-2"

Сийярто сообщил о начале укладки арматуры под первый бетон АЭС "Пакш-2"

© Фото : Росатом/MVM Paks II. Zrt.Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : Росатом/MVM Paks II. Zrt.
Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 13 дек - РИА Новости. В Венгрии начались работы по укладке арматуры под "первый бетон" АЭС "Пакш-2", которая строится с участием РФ, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Первый бетон будет залит 5 февраля, и работы по подготовке к нему продвигаются быстрее, чем мы планировали ранее, поэтому мы смогли начать укладку арматуры, необходимой для заливки первого бетона, не в январе, а сегодня", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Сийярто рассказал о ситуации вокруг АЭС "Пакш-2"
9 декабря, 11:22
По его словам, в ближайшие недели будет установлено в общей сложности 133 тонны арматуры.
«
"Сейчас сложилась ситуация, когда нет ни американских, ни европейских санкций в отношении строительства АЭС "Пакш". Мы получили все венгерские официальные разрешения, поэтому смогли ускорить строительство", - отметил Сийярто.
По изначальным планам, заливка "первого бетона" для пятого блока АЭС должна была состояться в марте 2025 года, но была отложена из-за санкций США против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. В июне Сийярто заявил РИА Новости, что заливка "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесена на 2026 год. После визита в Вашингтон премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что американские санкции против проекта АЭС "Пакш-2" полностью сняты.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Строительство - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Подготовку к строительству АЭС "Пакш-2" почти завершили, заявил посол
24 ноября, 08:28
 
В миреВенгрияРоссияСШАПетер СийяртоВиктор ОрбанАЭС "Пакш-2"АЭС "Пакш"
 
 
Заголовок открываемого материала