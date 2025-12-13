В Венгрии начали укладку арматуры под первый бетон АЭС "Пакш-2"

БУДАПЕШТ, 13 дек - РИА Новости. В Венгрии начались работы по укладке арматуры под "первый бетон" АЭС "Пакш-2", которая строится с участием РФ, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.