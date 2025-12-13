В Венгрии начали укладку арматуры под первый бетон АЭС "Пакш-2"

БУДАПЕШТ, 13 дек - РИА Новости. В Венгрии начались работы по укладке арматуры под "первый бетон" АЭС "Пакш-2", которая строится с участием РФ, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
По его словам, в ближайшие недели будет установлено в общей сложности 133 тонны арматуры.
"Сейчас сложилась ситуация, когда нет ни американских, ни европейских санкций в отношении строительства АЭС "Пакш". Мы получили все венгерские официальные разрешения, поэтому смогли ускорить строительство", - отметил Сийярто.
По изначальным планам, заливка "первого бетона" для пятого блока АЭС должна была состояться в марте 2025 года, но была отложена из-за санкций США против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. В июне Сийярто заявил РИА Новости, что заливка "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесена на 2026 год. После визита в Вашингтон премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что американские санкции против проекта АЭС "Пакш-2" полностью сняты.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.