Венесуэла гордится отношениями с Россией, заявил дипломат

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Тесные отношения с Россией – предмет гордости для Венесуэлы, которая надеется дополнительно укрепить эти связи, рассказал РИА Новости посол, постоянный представитель Венесуэлы при ЮНЕСКО Родульфо Умберто Перес Эрнандес.

"Надеемся, эти тесные отношения еще укрепятся, как и должно быть", - заключил дипломат.