Венесуэла гордится отношениями с Россией, заявил дипломат - РИА Новости, 13.12.2025
14:19 13.12.2025
Венесуэла гордится отношениями с Россией, заявил дипломат
Тесные отношения с Россией – предмет гордости для Венесуэлы, которая надеется дополнительно укрепить эти связи, рассказал РИА Новости посол, постоянный...
2025-12-13T14:19:00+03:00
2025-12-13T14:19:00+03:00
В мире, Россия, Венесуэла
Венесуэла гордится отношениями с Россией, заявил дипломат

Перес Эрнандес: Венесуэла гордится отношениями с Россией и надеется их укрепить

© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкДворец юстиции в столице Венесуэлы
Дворец юстиции в столице Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в медиабанк
Дворец юстиции в столице Венесуэлы. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Тесные отношения с Россией – предмет гордости для Венесуэлы, которая надеется дополнительно укрепить эти связи, рассказал РИА Новости посол, постоянный представитель Венесуэлы при ЮНЕСКО Родульфо Умберто Перес Эрнандес.
"Мы очень гордимся тем, что у нас есть поддержка России и сотрудничество с ней. Россия тоже может рассчитывать на нашу полную поддержку и открытость к взаимодействию", - сказал он агентству на полях конференции "Актуальные вопросы инклюзивного образования в мире" в РУДН.
Собеседник агентства отдельно подчеркнул готовность Венесуэлы помогать России в любой сфере, где это необходимо.
"Надеемся, эти тесные отношения еще укрепятся, как и должно быть", - заключил дипломат.
Президент России Владимир Путин и его венесуэльский коллега Николас Мадуро в мае подписали договор о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве двух стран. Он вступил в силу в ноябре.
Заголовок открываемого материала