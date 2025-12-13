https://ria.ru/20251213/usoltsevy-2061791659.html
СК: пропавшие под Красноярском Усольцевы могли замерзнуть
СК: пропавшие под Красноярском Усольцевы могли замерзнуть - РИА Новости, 13.12.2025
СК: пропавшие под Красноярском Усольцевы могли замерзнуть
Члены пропавшей в турпоходе под Красноярском семьи Усольцевых могли погибнуть от переохлаждения или травмироваться в труднопроходимых участках тайги, сообщили... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T04:55:00+03:00
2025-12-13T04:55:00+03:00
2025-12-13T04:55:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055684083_0:131:1281:851_1920x0_80_0_0_9dfdb1d8ae0ec5f0be13528388010dea.jpg
https://ria.ru/20251203/usoltsevy-2059497699.html
https://ria.ru/20251128/usoltsevy-2058309183.html
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055684083_48:0:1211:872_1920x0_80_0_0_399e3637de5327b1fdc8fe6d1ceff34e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК: пропавшие под Красноярском Усольцевы могли замерзнуть
РИА Новости: Усольцевы могли замерзнуть или травмироваться в тайге
КРАСНОЯРСК, 13 дек – РИА Новости. Члены пропавшей в турпоходе под Красноярском семьи Усольцевых могли погибнуть от переохлаждения или травмироваться в труднопроходимых участках тайги, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.
"На данный момент с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае. Вероятнее всего, из-за резкого изменения погодных условий они могли где-то укрыться и впоследствии замёрзнуть, кто-то из взрослых членов семьи мог травмироваться в труднопроходимых участках тайги. До момента обнаружения семьи мы обязаны отрабатывать все версии", - сказала собеседница агентства.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю
2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ
(Убийство двух или более лиц).
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.