СК: пропавшие под Красноярском Усольцевы могли замерзнуть

КРАСНОЯРСК, 13 дек – РИА Новости. Члены пропавшей в турпоходе под Красноярском семьи Усольцевых могли погибнуть от переохлаждения или травмироваться в труднопроходимых участках тайги, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.

"На данный момент с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае. Вероятнее всего, из-за резкого изменения погодных условий они могли где-то укрыться и впоследствии замёрзнуть, кто-то из взрослых членов семьи мог травмироваться в труднопроходимых участках тайги. До момента обнаружения семьи мы обязаны отрабатывать все версии", - сказала собеседница агентства.

Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц).