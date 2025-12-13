Рейтинг@Mail.ru
СК: пропавшие под Красноярском Усольцевы могли замерзнуть - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:55 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/usoltsevy-2061791659.html
СК: пропавшие под Красноярском Усольцевы могли замерзнуть
СК: пропавшие под Красноярском Усольцевы могли замерзнуть - РИА Новости, 13.12.2025
СК: пропавшие под Красноярском Усольцевы могли замерзнуть
Члены пропавшей в турпоходе под Красноярском семьи Усольцевых могли погибнуть от переохлаждения или травмироваться в труднопроходимых участках тайги, сообщили... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T04:55:00+03:00
2025-12-13T04:55:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055684083_0:131:1281:851_1920x0_80_0_0_9dfdb1d8ae0ec5f0be13528388010dea.jpg
https://ria.ru/20251203/usoltsevy-2059497699.html
https://ria.ru/20251128/usoltsevy-2058309183.html
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055684083_48:0:1211:872_1920x0_80_0_0_399e3637de5327b1fdc8fe6d1ceff34e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК: пропавшие под Красноярском Усольцевы могли замерзнуть

РИА Новости: Усольцевы могли замерзнуть или травмироваться в тайге

© Фото : КГКУ "Спасатель"/TelegramСпасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : КГКУ "Спасатель"/Telegram
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 13 дек – РИА Новости. Члены пропавшей в турпоходе под Красноярском семьи Усольцевых могли погибнуть от переохлаждения или травмироваться в труднопроходимых участках тайги, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.
"На данный момент с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае. Вероятнее всего, из-за резкого изменения погодных условий они могли где-то укрыться и впоследствии замёрзнуть, кто-то из взрослых членов семьи мог травмироваться в труднопроходимых участках тайги. До момента обнаружения семьи мы обязаны отрабатывать все версии", - сказала собеседница агентства.
Кадр видео, в котором Ирина Усольцева рассказала, что ее пятилетняя дочь решила пойти в поход с родителями - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Ни одного следа": что случилось с Усольцевыми? Версия сына
3 декабря, 14:58
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц).
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Происходило странное": Усольцева пропала раньше? Раскрыта пугающая деталь
28 ноября, 12:45
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала