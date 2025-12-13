СМИ узнали о новом решении военного командования Украины

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Киев решил расформировать интернациональные легионы, пишет украинская служба BBC со ссылкой на Генштаб Украины.



В материале отмечается, что теперь военные, в том числе иностранцы, продолжат службу в штурмовых войсках. Вместе с тем, в самих легионах это решение вызвало недовольство.