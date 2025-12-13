МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Киев решил расформировать интернациональные легионы, пишет украинская служба BBC со ссылкой на Генштаб Украины.
В материале отмечается, что теперь военные, в том числе иностранцы, продолжат службу в штурмовых войсках. Вместе с тем, в самих легионах это решение вызвало недовольство.
В материале отмечается, что теперь военные, в том числе иностранцы, продолжат службу в штурмовых войсках. Вместе с тем, в самих легионах это решение вызвало недовольство.
"Ни для кого не секрет, что штурмовые войска комплектуются во многом за счет уголовников, людей с судимостями… То есть у нас с одной стороны будет фактически штрафбат, а с другой - иностранцы", — говорится в публикации.
При этом издание отмечает, что это решение может привести к сокращению или даже прекращению потока наемников в украинскую армию.
Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации.
В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
При этом издание отмечает, что это решение может привести к сокращению или даже прекращению потока наемников в украинскую армию.
Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации.
В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Стубб заявил, что мир на Украине ближе, чем когда-либо
12 декабря, 21:14