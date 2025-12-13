Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о новом решении военного командования Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 13.12.2025 (обновлено: 17:44 13.12.2025)
СМИ узнали о новом решении военного командования Украины
СМИ узнали о новом решении военного командования Украины - РИА Новости, 13.12.2025
СМИ узнали о новом решении военного командования Украины
Киев решил расформировать интернациональные легионы, пишет украинская служба BBC со ссылкой на Генштаб Украины. В материале отмечается, что теперь военные, в... РИА Новости, 13.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
киев
верховная рада украины
украина
киев
СМИ узнали о новом решении военного командования Украины

BBC: Украина решила расформировать интернациональные легионы

© Фото : 93-я ОМБрУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : 93-я ОМБр
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Киев решил расформировать интернациональные легионы, пишет украинская служба BBC со ссылкой на Генштаб Украины.

В материале отмечается, что теперь военные, в том числе иностранцы, продолжат службу в штурмовых войсках. Вместе с тем, в самих легионах это решение вызвало недовольство.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
СМИ узнали о реакции США на слова Зеленского о референдуме на Украине
Вчера, 09:14
"Ни для кого не секрет, что штурмовые войска комплектуются во многом за счет уголовников, людей с судимостями… То есть у нас с одной стороны будет фактически штрафбат, а с другой - иностранцы", — говорится в публикации.

При этом издание отмечает, что это решение может привести к сокращению или даже прекращению потока наемников в украинскую армию.

Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации.

В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Стубб заявил, что мир на Украине ближе, чем когда-либо
12 декабря, 21:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныКиевВерховная Рада Украины
 
 
