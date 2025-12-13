Рейтинг@Mail.ru
12:56 13.12.2025 (обновлено: 12:57 13.12.2025)
На Украине более миллиона абонентов остались без электроснабжения
На Украине более миллиона абонентов остались без электроснабжения
Более миллиона абонентов остались без электроснабжения на Украине, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко. РИА Новости, 13.12.2025
в мире, украина, николаевская область, херсонская область , игорь клименко, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Николаевская область, Херсонская область , Игорь Клименко, Вооруженные силы Украины
На Украине более миллиона абонентов остались без электроснабжения

На Украине более миллиона абонентов остались без света

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Более миллиона абонентов остались без электроснабжения на Украине, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.
Ранее в субботу в министерстве энергетики Украины сообщили, что абоненты в Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области остались без электроснабжения из-за повреждений энергообъектов.
"Без электроснабжения сейчас более миллиона абонентов", - написал Клименко в своем Telegram-канале.
