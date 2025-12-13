https://ria.ru/20251213/ukraina-2061831539.html
На Украине более миллиона абонентов остались без электроснабжения
На Украине более миллиона абонентов остались без электроснабжения - РИА Новости, 13.12.2025
На Украине более миллиона абонентов остались без электроснабжения
Более миллиона абонентов остались без электроснабжения на Украине, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T12:56:00+03:00
2025-12-13T12:56:00+03:00
2025-12-13T12:57:00+03:00
в мире
украина
николаевская область
херсонская область
игорь клименко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:63:1500:907_1920x0_80_0_0_26bd4142336ec4a056d61697ae6e5e3c.jpg
https://ria.ru/20251213/vzryv-2061802171.html
украина
николаевская область
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_105:0:1396:968_1920x0_80_0_0_b3499f465306b6ad7eb545fec0acdce2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, николаевская область, херсонская область , игорь клименко, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Николаевская область, Херсонская область , Игорь Клименко, Вооруженные силы Украины
На Украине более миллиона абонентов остались без электроснабжения
На Украине более миллиона абонентов остались без света