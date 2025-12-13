Трамп резко усилил давление на Зеленского, пишет Bild

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп резко усилил давление на Владимира Зеленского для урегулирования конфликта на Украине, пишет Президент США Дональд Трамп резко усилил давление на Владимира Зеленского для урегулирования конфликта на Украине, пишет Bild

Как рассказали немецкой газете источники, Вашингтон подталкивает его к уступкам, в том числе на фоне коррупционного скандала, снижающего влияние главы киевского режима.

По данным Bild, на предстоящей встрече делегаций США , ЕС и Украины будут обсуждать гарантии безопасности и ситуацию с российскими активами.

Газета утверждает, что новым неофициальным дедлайном, к которому Трамп хотел бы увидеть результат мирного процесса, стало Рождество.

Как писала Wall Street Journal, спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф в эти выходные встретится с Зеленским в Берлине. На переговорах также могут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Обсуждение мирного плана США

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера . Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.

Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.

В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.