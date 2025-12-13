Рейтинг@Mail.ru
Трамп резко усилил давление на Зеленского, пишет Bild
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 13.12.2025 (обновлено: 14:01 13.12.2025)
Трамп резко усилил давление на Зеленского, пишет Bild
Трамп резко усилил давление на Зеленского, пишет Bild - РИА Новости, 13.12.2025
Трамп резко усилил давление на Зеленского, пишет Bild
Президент США Дональд Трамп резко усилил давление на Владимира Зеленского для урегулирования конфликта на Украине, пишет Bild. РИА Новости, 13.12.2025
Трамп резко усилил давление на Зеленского, пишет Bild

Bild: Трамп усилил давление на Зеленского, чтобы подтолкнуть его к уступкам

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп резко усилил давление на Владимира Зеленского для урегулирования конфликта на Украине, пишет Bild.
Как рассказали немецкой газете источники, Вашингтон подталкивает его к уступкам, в том числе на фоне коррупционного скандала, снижающего влияние главы киевского режима.
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме. 11 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Трамп обвинил Зеленского в отказе поддержать план США по Украине
12 декабря, 02:45
По данным Bild, на предстоящей встрече делегаций США, ЕС и Украины будут обсуждать гарантии безопасности и ситуацию с российскими активами.
Газета утверждает, что новым неофициальным дедлайном, к которому Трамп хотел бы увидеть результат мирного процесса, стало Рождество.
Как писала Wall Street Journal, спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф в эти выходные встретится с Зеленским в Берлине. На переговорах также могут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Хегсет отстранил Дрисколла от переговоров по Украине, пишет Telegraph
12 декабря, 17:40

Обсуждение мирного плана США

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Песков прокомментировал идею Зеленского провести референдум по Донбассу
12 декабря, 18:25
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по урегулированию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Надежды на мир нет: Зеленский решил преподать Трампу урок демократии
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
