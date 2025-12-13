Рейтинг@Mail.ru
Жители нескольких областей Украины остались без энергоснабжения - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/ukraina-2061820022.html
Жители нескольких областей Украины остались без энергоснабжения
Жители нескольких областей Украины остались без энергоснабжения - РИА Новости, 13.12.2025
Жители нескольких областей Украины остались без энергоснабжения
Абоненты в Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской областях и подконтрольной ВСУ части Херсонской области остались без электроснабжения из-за... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T11:34:00+03:00
2025-12-13T11:34:00+03:00
в мире
николаевская область
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
министерство энергетики и угольной промышленности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155993/73/1559937323_364:534:1832:1360_1920x0_80_0_0_f909841a4641842073a28b8758199644.jpg
https://ria.ru/20251213/ukraina-2061819615.html
николаевская область
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155993/73/1559937323_396:349:1744:1360_1920x0_80_0_0_062cf5cfb11a3b890c50238bb59d2ee8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, николаевская область, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, министерство энергетики и угольной промышленности украины
В мире, Николаевская область, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
Жители нескольких областей Украины остались без энергоснабжения

Минэнерго: абоненты в четырех областях Украины остались без света

© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Абоненты в Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской областях и подконтрольной ВСУ части Херсонской области остались без электроснабжения из-за повреждений энергообъектов, сообщили в министерстве энергетики Украины.
"Есть обесточенные потребители в Одесской, Черниговской, (подконтрольной ВСУ части – ред.) Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
По информации ведомства, это произошло из-за повреждения объектов генерации, распределения и передачи электроэнергии в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В Одесской области повреждены 20 электроподстанций
Вчера, 11:29
 
В миреНиколаевская областьХерсонская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство энергетики и угольной промышленности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала