https://ria.ru/20251213/ukraina-2061820022.html
Жители нескольких областей Украины остались без энергоснабжения
Жители нескольких областей Украины остались без энергоснабжения - РИА Новости, 13.12.2025
Жители нескольких областей Украины остались без энергоснабжения
Абоненты в Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской областях и подконтрольной ВСУ части Херсонской области остались без электроснабжения из-за... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T11:34:00+03:00
2025-12-13T11:34:00+03:00
2025-12-13T11:34:00+03:00
в мире
николаевская область
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
министерство энергетики и угольной промышленности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155993/73/1559937323_364:534:1832:1360_1920x0_80_0_0_f909841a4641842073a28b8758199644.jpg
https://ria.ru/20251213/ukraina-2061819615.html
николаевская область
херсонская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155993/73/1559937323_396:349:1744:1360_1920x0_80_0_0_062cf5cfb11a3b890c50238bb59d2ee8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, министерство энергетики и угольной промышленности украины
В мире, Николаевская область, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
Жители нескольких областей Украины остались без энергоснабжения
Минэнерго: абоненты в четырех областях Украины остались без света