В Одесской области повреждены 20 электроподстанций
11:29 13.12.2025
В Одесской области повреждены 20 электроподстанций
В Одесской области повреждены 20 электроподстанций
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении 20 электроподстанций в Одесской области на юге страны.
В Одесской области повреждены 20 электроподстанций

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении 20 электроподстанций в Одесской области на юге страны.
Ранее в субботу глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в регионе повреждены объекты энергетики.
"В области повреждено 20 подстанций", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК.
Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале сообщил, что в городе без электроснабжения остались все тяговые подстанции.
"Работа троллейбусов и трамваев временно приостановлена", - написал он.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В Одесской области повреждены объекты энергетики и промышленности
