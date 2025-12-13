В Одесской области повреждены 20 электроподстанций

Ранее в субботу глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в регионе повреждены объекты энергетики.

"В области повреждено 20 подстанций", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале сообщил, что в городе без электроснабжения остались все тяговые подстанции.