В Крыму предложили регионам Украины провести референдумы по самоопределению

«

"Зеленский всевозможными способами тянет время, считая, что оно играет на него: вдруг что-то поменяется в Америке. Народ Украины, как и сама страна, не нужны ему. А сейчас он вдруг вспомнил о народе. Если бы он думал о народе, тогда бы согласился на условия, предложенные Россией еще в Стамбуле, а не на продолжение военного конфликта", - сказал Константинов.