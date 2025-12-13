Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предложили регионам Украины провести референдумы по самоопределению
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:20 13.12.2025
В Крыму предложили регионам Украины провести референдумы по самоопределению
В Крыму предложили регионам Украины провести референдумы по самоопределению - РИА Новости, 13.12.2025
В Крыму предложили регионам Украины провести референдумы по самоопределению
Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости предложил регионам Украины провести референдумы по самоопределению, как это в свое... РИА Новости, 13.12.2025
В Крыму предложили регионам Украины провести референдумы по самоопределению

РИА Новости: Константинов предложил регионам Украины провести референдумы

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости предложил регионам Украины провести референдумы по самоопределению, как это в свое время сделали крымчане.
Ранее телеканал "Общественное" сообщил, что Владимир Зеленский допустил проведение "всеукраинского референдума" по территориальным вопросам.
Ушаков прокомментировал идею Зеленского провести референдум в Донбассе
12 декабря, 12:56
"Если Украине и нужен референдум, так это референдум в каждом регионе по самоопределению, чтобы жители самостоятельно выбрали свое будущее, как это в свое время сделали крымчане", - сказал Константинов.
При этом, по его мнению, проводить подобные референдумы нужно после процесса денацификации Украины, путем избавления украинского народа от нацисткой идеологии и пропаганды, которая насаждается киевским режимом в целях манипуляции и тотального контроля общественного сознания.
«
"Зеленский всевозможными способами тянет время, считая, что оно играет на него: вдруг что-то поменяется в Америке. Народ Украины, как и сама страна, не нужны ему. А сейчас он вдруг вспомнил о народе. Если бы он думал о народе, тогда бы согласился на условия, предложенные Россией еще в Стамбуле, а не на продолжение военного конфликта", - сказал Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Надежды на мир нет: Зеленский решил преподать Трампу урок демократии
Надежды на мир нет: Зеленский решил преподать Трампу урок демократии
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
