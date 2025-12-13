Рейтинг@Mail.ru
В Одесской области повреждены объекты энергетики и промышленности
10:16 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/ukraina-2061813065.html
В Одесской области повреждены объекты энергетики и промышленности
в мире
одесская область
украина
одесская область
украина
В Одесской области повреждены объекты энергетики и промышленности

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Объекты энергетики и промышленности повреждены в Одесской области на юге Украины, в отдельных районах региона наблюдаются перебои с электроснабжением, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
"Есть повреждения объектов энергетической и промышленной инфраструктуры… Возникли возгорания, повреждены… объекты энергетики. Спасатели работают над ликвидацией последствий. В отдельных районах области наблюдаются перебои с электроснабжением", - написал Кипер в своем Telegram-канале.
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В Кривом Роге отключились все объекты критической инфраструктуры
Вчера, 10:03
 
