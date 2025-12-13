https://ria.ru/20251213/ukraina-2061804186.html
В Одесской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Одесской области на юге Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T08:50:00+03:00
2025-12-13T08:50:00+03:00
2025-12-13T08:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
россия
украина
вооруженные силы украины
одесская область
россия
украина
2025
Новости
ru-RU
Взрыв прогремел в Одесской области