Часть Николаевской области осталась без электроснабжения

Часть Николаевской области на юге Украины осталась без электроснабжения, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T08:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
николаевский район
2025
в мире, николаевская область, украина, николаевский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Николаевский район
