МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Европа еще не осознала, что украинский конфликт закончится на условиях России, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Нет никаких сомнений, что если конфликт закончится, — неважно, на поле боя или за столом переговоров — он закончится на условиях России. Это то, чего не поняли европейцы", — сказал он.
"Они (Украина. Прим. Ред.), вероятно, не потеряют всю территорию, но они точно потеряют свою армию", — заключил Бод.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения, а все цели будут выполнены. Глава государства неоднократно подчеркивал, что необходимо устранить первопричины конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва стремится к прочному миру, который должен быть обеспечен надежными гарантиями.
