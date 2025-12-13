Рейтинг@Mail.ru
"Потеряет армию". На Западе выступили с предупреждением из-за России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:18 13.12.2025 (обновлено: 07:22 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/ukraina-2061797828.html
"Потеряет армию". На Западе выступили с предупреждением из-за России
"Потеряет армию". На Западе выступили с предупреждением из-за России - РИА Новости, 13.12.2025
"Потеряет армию". На Западе выступили с предупреждением из-за России
Европа еще не осознала, что украинский конфликт закончится на условиях России, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Вооруженных сил... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T07:18:00+03:00
2025-12-13T07:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
су-27
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053166167_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_07d694cbb622ee581ed31f915f30aac4.jpg
https://ria.ru/20251212/ukraina-2061375217.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
украина, россия, вооруженные силы украины, су-27
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-27
"Потеряет армию". На Западе выступили с предупреждением из-за России

Полковник Бо: конфликт на Украине закончится на условиях России

© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Европа еще не осознала, что украинский конфликт закончится на условиях России, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Нет никаких сомнений, что если конфликт закончится, — неважно, на поле боя или за столом переговоров — он закончится на условиях России. Это то, чего не поняли европейцы", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Украинские крокодилы полетели, но пока низенько-низенько
12 декабря, 08:00
При этом эксперт выразил уверенность в том, что Москва выполнит задачу по демилитаризации Украины, чтобы лишить киевский режим возможности возобновления конфликта в будущем.
"Они (Украина. Прим. Ред.), вероятно, не потеряют всю территорию, но они точно потеряют свою армию", — заключил Бод.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения, а все цели будут выполнены. Глава государства неоднократно подчеркивал, что необходимо устранить первопричины конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва стремится к прочному миру, который должен быть обеспечен надежными гарантиями.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Версия 2023.1 Beta
