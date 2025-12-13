В Подольске и Кировограде прогремели взрывы

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Подольске Одесской области и Кировограде (украинское название - Кропивницкий), сообщил украинский телеканал "Общественное".
"Взрыв прозвучал в Подольске… Еще взрыв в Подольске", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале "Общественного".
Позднее телеканал сообщил о взрыве в Кировограде.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена на всей территории страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
