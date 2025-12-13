Рейтинг@Mail.ru
В Подольске и Кировограде прогремели взрывы - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:19 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/ukraina-2061790155.html
В Подольске и Кировограде прогремели взрывы
В Подольске и Кировограде прогремели взрывы - РИА Новости, 13.12.2025
В Подольске и Кировограде прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Подольске Одесской области и Кировограде (украинское название - Кропивницкий), сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T04:19:00+03:00
2025-12-13T04:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
одесская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967255077_0:116:1281:836_1920x0_80_0_0_933a26e92d935297e6cf8a2f080ea312.jpg
https://ria.ru/20251212/dannye-2061711188.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
одесская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967255077_0:0:1141:855_1920x0_80_0_0_01444358767eb81ed344e66c95bd8e58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, одесская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Одесская область, Вооруженные силы Украины
В Подольске и Кировограде прогремели взрывы

В Подольске Одесской области и Кировограде прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные во время тушения пожара
Украинские пожарные во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные во время тушения пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Подольске Одесской области и Кировограде (украинское название - Кропивницкий), сообщил украинский телеканал "Общественное".
"Взрыв прозвучал в Подольске… Еще взрыв в Подольске", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале "Общественного".
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Полный крах". На Западе набросились на Киев из-за произошедшего в зоне СВО
12 декабря, 16:56
Позднее телеканал сообщил о взрыве в Кировограде.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена на всей территории страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияОдесская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала