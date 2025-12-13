В Подольске и Кировограде прогремели взрывы

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Подольске Одесской области и Кировограде (украинское название - Кропивницкий), сообщил украинский телеканал "Общественное".

"Взрыв прозвучал в Подольске… Еще взрыв в Подольске", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале "Общественного".