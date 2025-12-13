Рейтинг@Mail.ru
Украинцев готовят к усилению военной диктатуры, рассказала одесситка - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/ukraina-2061786392.html
Украинцев готовят к усилению военной диктатуры, рассказала одесситка
Украинцев готовят к усилению военной диктатуры, рассказала одесситка - РИА Новости, 13.12.2025
Украинцев готовят к усилению военной диктатуры, рассказала одесситка
Украинцев готовят к уходу Владимира Зеленского и усилению военной диктатуры, поделилась мнением с РИА Новости жительница Одессы. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T03:10:00+03:00
2025-12-13T03:10:00+03:00
в мире
украина
одесса
сша
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:55:2961:1721_1920x0_80_0_0_c13a5e4d467af2741b9ef2ac3fbce292.jpg
https://ria.ru/20251210/ukraina-2060989760.html
https://ria.ru/20251212/trevoga-2061765421.html
украина
одесса
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_42:0:2623:1936_1920x0_80_0_0_c458fed5e41b56789ba4c88fdfed4a02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Украина, Одесса, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
Украинцев готовят к усилению военной диктатуры, рассказала одесситка

РИА Новости: украинцев готовят к уходу Зеленского и усилению военной диктатуры

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Украинцев готовят к уходу Владимира Зеленского и усилению военной диктатуры, поделилась мнением с РИА Новости жительница Одессы.
"Да, такое мнение есть... То, что придет (к власти - ред.) кто-то из военных - да, такое может быть", - сказала собеседница агентства.
Владимир Зеленский во время визита в Лондон - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Депутат Рады выступил с резким предупреждением из-за Зеленского
10 декабря, 02:06
Она напомнила, что в Одессе уже поменяли руководство, назначив новым главой человека "из военных".
"То есть они готовятся. Власть готовится к продолжению войны и усилению военной диктатуры", - считает одесситка.
Владимир Зеленский 14 октября лишил занимавшего тогда пост мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины. Главой Одесской городской военной администрации он назначил Сергея Лысака, который с февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей Украины должна быть такая возможность. Зеленский же заявил, что Украина может подготовиться к выборам, но запросил у США и европейских государств "обеспечить безопасность" для их проведения.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Унизительный оборот". На Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского
12 декабря, 21:18
 
В миреУкраинаОдессаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала