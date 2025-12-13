МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Украинцев готовят к уходу Владимира Зеленского и усилению военной диктатуры, поделилась мнением с РИА Новости жительница Одессы.
"Да, такое мнение есть... То, что придет (к власти - ред.) кто-то из военных - да, такое может быть", - сказала собеседница агентства.
Она напомнила, что в Одессе уже поменяли руководство, назначив новым главой человека "из военных".
"То есть они готовятся. Власть готовится к продолжению войны и усилению военной диктатуры", - считает одесситка.
Владимир Зеленский 14 октября лишил занимавшего тогда пост мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины. Главой Одесской городской военной администрации он назначил Сергея Лысака, который с февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей Украины должна быть такая возможность. Зеленский же заявил, что Украина может подготовиться к выборам, но запросил у США и европейских государств "обеспечить безопасность" для их проведения.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.