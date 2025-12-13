В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ночь на субботу в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в Киеве и ряде областей начала звучать почти одновременно в 2.03 мск. Также тревога объявлена в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18