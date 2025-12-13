Рейтинг@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за дерзкого плана ЕС против России - РИА Новости, 13.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:14 13.12.2025 (обновлено: 01:22 13.12.2025)
На Западе забили тревогу из-за дерзкого плана ЕС против России
На Западе забили тревогу из-за дерзкого плана ЕС против России
После установления мира на Украине страны Европы могут попытаться продолжать провоцировать Россию, утверждает портал Steigan. РИА Новости, 13.12.2025
На Западе забили тревогу из-за дерзкого плана ЕС против России

Steigan: ЕС будет пытаться провоцировать Россию после мира на Украине

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. После установления мира на Украине страны Европы могут попытаться продолжать провоцировать Россию, утверждает портал Steigan.
"Формальное окончание войны на Украине не станет концом насилия: впереди будет долгосрочный структурный альянс между ультранационалистическими украинскими силами и европейским милитаризмом", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Запад сплотился. Судьба Европы решена
9 декабря, 08:00
При этом автор утверждает, что украинские парамилитарные образования могут стать частью плана Брюсселя по продолжению гибридной войны против Москвы.
"Но не стоит питать иллюзий, что Европа сможет обрушиваться на Россию через Украину, оставаясь при этом в безопасности, изолированной от ответа", — предупреждает Steigan.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва, в свою очередь, не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
После Украины — Британия готовит обходной маневр против России
7 декабря, 08:00
 
