На Западе забили тревогу из-за дерзкого плана ЕС против России
После установления мира на Украине страны Европы могут попытаться продолжать провоцировать Россию, утверждает портал Steigan. РИА Новости, 13.12.2025
На Западе забили тревогу из-за дерзкого плана ЕС против России
Steigan: ЕС будет пытаться провоцировать Россию после мира на Украине