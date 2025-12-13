Уиткофф встретится с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине, пишут СМИ

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эти выходные встретится с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Берлине для обсуждения урегулирования на Украине, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"По словам чиновников, в эти выходные в Берлине состоится встреча американского посланника Стива Уиткоффа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским", — говорится в материале.
Источники уточнили, что во встрече также примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.
По данным газеты, состоявшийся в среду телефонный разговор американского президента Дональда Трампа с европейскими лидерами был напряженным.
Как пояснили источники, присутствовавшие при разговоре, хозяин Белого дома сказал своим немецким, французским и британским коллегам, что они должны оказывать давление на Зеленского, чтобы тот принял условия мирного плана, предложенного США.
Обсуждение мирного плана США
На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.