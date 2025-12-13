Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф встретится с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине, пишут СМИ
03:41 13.12.2025 (обновлено: 10:55 13.12.2025)
Уиткофф встретится с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине, пишут СМИ
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эти выходные встретится с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Берлине для обсуждения урегулирования на... РИА Новости, 13.12.2025
Уиткофф встретится с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине, пишут СМИ

WSJ: Уиткофф проведет встречу с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эти выходные встретится с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Берлине для обсуждения урегулирования на Украине, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"По словам чиновников, в эти выходные в Берлине состоится встреча американского посланника Стива Уиткоффа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским", — говорится в материале.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
США хотят, чтобы Киев согласился на обмен территориями с Россией, пишет FT
11 декабря, 09:21
Источники уточнили, что во встрече также примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.
По данным газеты, состоявшийся в среду телефонный разговор американского президента Дональда Трампа с европейскими лидерами был напряженным.
Как пояснили источники, присутствовавшие при разговоре, хозяин Белого дома сказал своим немецким, французским и британским коллегам, что они должны оказывать давление на Зеленского, чтобы тот принял условия мирного плана, предложенного США.

Обсуждение мирного плана США

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Трамп призвал ЕС надавить на Зеленского, пишет WSJ
11 декабря, 18:23
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
СМИ: в ЕС обеспокоены возможным отказом США от встречи по Украине в ФРГ
12 декабря, 10:47
 
В миреСШАРоссияКиевСтив УиткоффВладимир ЗеленскийДональд ТрампМирный план США по УкраинеЕвросоюзБерлин (город)
 
 
