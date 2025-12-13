https://ria.ru/20251213/tver-2061851455.html
В Твери установили тепловой контур в доме, поврежденном при атаке ВСУ
тверь
россия
РЯЗАНЬ, 13 дек - РИА Новости.
В Твери завершили установку теплового контура в доме, поврежденном в результате отражения атаки БПЛА, в штабе организован прием заявок от граждан для оценки ущерба имуществу, сообщило
правительство региона.
В ночь на пятницу врио губернатора Виталий Королев
сообщил о пострадавших в результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери
. Он отмечал, что медпомощь оказана шести взрослым и ребенку, при этом жильцов дома эвакуировали. Утром в пятницу правительство региона сообщило, что в больницах находятся трое взрослых и один ребенок, угрозы их жизням нет. Постановлением администрации Твери режим ЧС ввели в границах трех домов и одного социально значимого объекта. По словам Королева, фрагменты еще одного БПЛА упали на парковке торгового центра "Тандем", никто не пострадал.
"Восстановительные работы в многоквартирном доме по улице Оснабрюкская в Твери, пострадавшем в результате отражения атаки БПЛА, продолжаются. Несущие конструкции здания не повреждены. Выполнены обследования пострадавших квартир с целью определения нанесенного ущерба. На данный момент восстановлено газоснабжение жилого фонда, завершена установка теплового контура. Проведены мероприятия по временному закрытию окон", - сообщается в Telegram-канале правительства области.
Отмечается, что граждане могут проживать в своих квартирах. Жильцы квартир, где требуется проведение ремонтных работ, размещены в гостиницах города, им оказывается вся необходимая поддержка.
Кроме того, продолжается "прием обращений граждан для оценки ущерба движимому и недвижимому имуществу". По поручению Королева прием заявок ведется в штабе, развернутом Главным управлением МЧС России
по Тверской области. Из резервного фонда правительства региона предусмотрены средства на оказание поддержки жителям.
Состояние четверых пострадавших остается стабильным, они находятся в медицинских учреждениях Твери, подчеркивается в сообщении.