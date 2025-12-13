Рейтинг@Mail.ru
В Твери установили тепловой контур в доме, поврежденном при атаке ВСУ - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/tver-2061851455.html
В Твери установили тепловой контур в доме, поврежденном при атаке ВСУ
В Твери установили тепловой контур в доме, поврежденном при атаке ВСУ - РИА Новости, 13.12.2025
В Твери установили тепловой контур в доме, поврежденном при атаке ВСУ
В Твери завершили установку теплового контура в доме, поврежденном в результате отражения атаки БПЛА, в штабе организован прием заявок от граждан для оценки... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T15:36:00+03:00
2025-12-13T15:36:00+03:00
тверь
россия
виталий королев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061682355_0:129:2742:1671_1920x0_80_0_0_e56d6c21d67e5af195e38c9c2dd6d41b.jpg
https://ria.ru/20251212/tver-2061614723.html
https://ria.ru/20251212/bespilotnik-2061711344.html
тверь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061682355_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba1954a2f54bc5bd2da2acc1b455b4ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверь, россия, виталий королев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тверь, Россия, Виталий Королев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Твери установили тепловой контур в доме, поврежденном при атаке ВСУ

В Твери завершили установку теплового контура в поврежденном при атаке БПЛА доме

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на жилой дом в Твери
Последствия атаки БПЛА ВСУ на жилой дом в Твери - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на жилой дом в Твери. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РЯЗАНЬ, 13 дек - РИА Новости. В Твери завершили установку теплового контура в доме, поврежденном в результате отражения атаки БПЛА, в штабе организован прием заявок от граждан для оценки ущерба имуществу, сообщило правительство региона.
В ночь на пятницу врио губернатора Виталий Королев сообщил о пострадавших в результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери. Он отмечал, что медпомощь оказана шести взрослым и ребенку, при этом жильцов дома эвакуировали. Утром в пятницу правительство региона сообщило, что в больницах находятся трое взрослых и один ребенок, угрозы их жизням нет. Постановлением администрации Твери режим ЧС ввели в границах трех домов и одного социально значимого объекта. По словам Королева, фрагменты еще одного БПЛА упали на парковке торгового центра "Тандем", никто не пострадал.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на жилой дом в Твери - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Твери жителей пострадавших от атаки БПЛА квартир разместили в гостиницах
12 декабря, 11:33
"Восстановительные работы в многоквартирном доме по улице Оснабрюкская в Твери, пострадавшем в результате отражения атаки БПЛА, продолжаются. Несущие конструкции здания не повреждены. Выполнены обследования пострадавших квартир с целью определения нанесенного ущерба. На данный момент восстановлено газоснабжение жилого фонда, завершена установка теплового контура. Проведены мероприятия по временному закрытию окон", - сообщается в Telegram-канале правительства области.
Отмечается, что граждане могут проживать в своих квартирах. Жильцы квартир, где требуется проведение ремонтных работ, размещены в гостиницах города, им оказывается вся необходимая поддержка.
Кроме того, продолжается "прием обращений граждан для оценки ущерба движимому и недвижимому имуществу". По поручению Королева прием заявок ведется в штабе, развернутом Главным управлением МЧС России по Тверской области. Из резервного фонда правительства региона предусмотрены средства на оказание поддержки жителям.
Состояние четверых пострадавших остается стабильным, они находятся в медицинских учреждениях Твери, подчеркивается в сообщении.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на жилой дом в Твери - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Жительница дома в Твери рассказала о ночной атаке БПЛА
12 декабря, 16:56
 
ТверьРоссияВиталий КоролевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала