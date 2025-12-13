https://ria.ru/20251213/tsisterny-2061848415.html
В Оренбургской области три цистерны с пропан-бутаном сошли с рельсов
В Оренбургской области сошли с рельсов три цистерны с пропан-бутаном, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте. РИА Новости, 13.12.2025
