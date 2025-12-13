Рейтинг@Mail.ru
В Оренбургской области три цистерны с пропан-бутаном сошли с рельсов
15:04 13.12.2025 (обновлено: 17:25 13.12.2025)
В Оренбургской области три цистерны с пропан-бутаном сошли с рельсов
В Оренбургской области сошли с рельсов три цистерны с пропан-бутаном, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте. РИА Новости, 13.12.2025
В Оренбургской области три цистерны с пропан-бутаном сошли с рельсов

УФА, 13 дек — РИА Новости. В Оренбургской области сошли с рельсов три цистерны с пропан-бутаном, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте.
"Вечером 12 декабря на примыкающих к станции Тюльпан путях Южно-Уральской железной дороги во время маневровых работ произошло крушение трех вагонов-цистерн с пропан-бутаном. Два из них опрокинулись, однако движение поездов на станции не было нарушено и опасных последствий удалось избежать", — говорится в релизе.
Пострадавших нет, начались восстановительные работы. Следователи проводят проверку.
