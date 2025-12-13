ЦАХАЛ заявила о ликвидации одного из ключевых лидеров ХАМАС в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля Армия обороны Израиля заявила о ликвидации в секторе Газа высокопоставленного командира ХАМАС, который занимался восстановлением военного потенциала палестинского движения.

« "Сегодня, 13 декабря, ЦАХАЛ и ШАБАК нанесли удар и ликвидировали главу штаба по производству вооружений в военном крыле <...> ХАМАС и одного из организаторов резни 7 октября 2023 года Раеда Саада", — говорится в публикации.

В понедельник член политбюро ХАМАС в секторе Газа Бассем Наим заявил, что движение готово на долгосрочное перемирие с Израилем сроком на пять-десять лет для переговоров о создании палестинского государства.

В начале декабря телеканал Al Arabiya сообщал, что США и посредники добились соглашения о первоначальных шагах по разоружению ХАМАС. По словам собеседников издания, Тель-Авив пообещал увеличить объемы гуманитарной помощи для сектора Газа, а палестинское движение выразило готовность отказаться от власти в анклаве.