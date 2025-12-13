https://ria.ru/20251213/tsakhal-2061873118.html
ЦАХАЛ заявила о ликвидации одного из ключевых лидеров ХАМАС в секторе Газа
ЦАХАЛ заявила о ликвидации одного из ключевых лидеров ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 13.12.2025
ЦАХАЛ заявила о ликвидации одного из ключевых лидеров ХАМАС в секторе Газа
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации в секторе Газа высокопоставленного командира ХАМАС, который занимался восстановлением военного потенциала... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T19:03:00+03:00
2025-12-13T19:03:00+03:00
2025-12-13T20:09:00+03:00
в мире
израиль
хамас
шабак
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:159:1867:1209_1920x0_80_0_0_0e57cea0a3a3fb306a00be799a6dd854.jpg
https://ria.ru/20251213/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20251209/udar-2060903869.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:0:1819:1364_1920x0_80_0_0_85548a98691cd27ccc3e10d3c906c8ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, шабак, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, ШАБАК, Сектор Газа
ЦАХАЛ заявила о ликвидации одного из ключевых лидеров ХАМАС в секторе Газа
ЦАХАЛ заявила о ликвидации одного из ключевых лидеров ХАМАС в Газе Раеда Саада
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 дек — РИА Новости.
Армия обороны Израиля заявила
о ликвидации в секторе Газа высокопоставленного командира ХАМАС, который занимался восстановлением военного потенциала палестинского движения.
«
"Сегодня, 13 декабря, ЦАХАЛ и ШАБАК нанесли удар и ликвидировали главу штаба по производству вооружений в военном крыле <...> ХАМАС и одного из организаторов резни 7 октября 2023 года Раеда Саада", — говорится в публикации.
В понедельник член политбюро ХАМАС в секторе Газа Бассем Наим заявил, что движение готово на долгосрочное перемирие с Израилем сроком на пять-десять лет для переговоров о создании палестинского государства.
В начале декабря телеканал Al Arabiya сообщал, что США и посредники добились соглашения о первоначальных шагах по разоружению ХАМАС. По словам собеседников издания, Тель-Авив пообещал увеличить объемы гуманитарной помощи для сектора Газа, а палестинское движение выразило готовность отказаться от власти в анклаве.
Десятого октября вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. В соответствии с ним движение освободило 20 заложников, которых удерживало в Газе с 7 октября 2023 года. Израиль в ответ выпустил из тюрем около двух тысяч палестинских заключенных, в том числе террористов, осужденных на пожизненные сроки.