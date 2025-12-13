Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила о ликвидации одного из ключевых лидеров ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 13.12.2025
19:03 13.12.2025 (обновлено: 20:09 13.12.2025)
ЦАХАЛ заявила о ликвидации одного из ключевых лидеров ХАМАС в секторе Газа
ЦАХАЛ заявила о ликвидации одного из ключевых лидеров ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 13.12.2025
ЦАХАЛ заявила о ликвидации одного из ключевых лидеров ХАМАС в секторе Газа
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации в секторе Газа высокопоставленного командира ХАМАС, который занимался восстановлением военного потенциала... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T19:03:00+03:00
2025-12-13T20:09:00+03:00
в мире
израиль
хамас
шабак
сектор газа
израиль
сектор газа
в мире, израиль, хамас, шабак, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, ШАБАК, Сектор Газа
ЦАХАЛ заявила о ликвидации одного из ключевых лидеров ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ заявила о ликвидации одного из ключевых лидеров ХАМАС в Газе Раеда Саада

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила о ликвидации в секторе Газа высокопоставленного командира ХАМАС, который занимался восстановлением военного потенциала палестинского движения.
"Сегодня, 13 декабря, ЦАХАЛ и ШАБАК нанесли удар и ликвидировали главу штаба по производству вооружений в военном крыле <...> ХАМАС и одного из организаторов резни 7 октября 2023 года Раеда Саада", — говорится в публикации.

Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
В понедельник член политбюро ХАМАС в секторе Газа Бассем Наим заявил, что движение готово на долгосрочное перемирие с Израилем сроком на пять-десять лет для переговоров о создании палестинского государства.
В начале декабря телеканал Al Arabiya сообщал, что США и посредники добились соглашения о первоначальных шагах по разоружению ХАМАС. По словам собеседников издания, Тель-Авив пообещал увеличить объемы гуманитарной помощи для сектора Газа, а палестинское движение выразило готовность отказаться от власти в анклаве.
Десятого октября вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. В соответствии с ним движение освободило 20 заложников, которых удерживало в Газе с 7 октября 2023 года. Израиль в ответ выпустил из тюрем около двух тысяч палестинских заключенных, в том числе террористов, осужденных на пожизненные сроки.
Последствия авиаудара ВВС Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
ООН: в Газе осталось 68 миллионов тонн обломков после ударов ЦАХАЛ
9 декабря, 17:47
 
В миреИзраильХАМАСШАБАКСектор Газа
 
 
