https://ria.ru/20251213/trevoga-2061787074.html
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 13.12.2025
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
Опасность атаки БПЛА объявлена в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T03:22:00+03:00
2025-12-13T03:22:00+03:00
2025-12-13T03:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей меняйло, республика северная осетия - алания, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания, Безопасность
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
В Северной Осетии объявили угрозу атаки беспилотников