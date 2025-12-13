https://ria.ru/20251213/trevoga-2061783380.html
В Мордовии объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявлен в Мордовии, сообщает правительство региона. РИА Новости, 13.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
республика мордовия
На территории Республики Мордовия объявили сигнал беспилотной опасности