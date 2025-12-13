Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал ответные действия после гибели американских военных в Сирии - РИА Новости, 13.12.2025
22:00 13.12.2025 (обновлено: 22:17 13.12.2025)
Трамп пообещал ответные действия после гибели американских военных в Сирии
Трамп пообещал ответные действия после гибели американских военных в Сирии - РИА Новости, 13.12.2025
Трамп пообещал ответные действия после гибели американских военных в Сирии
Президент США Дональд Трамп в субботу пообещал "очень серьезные" ответные действия в отношении ИГИЛ* после гибели военнослужащих США в Сирии в результате атаки. РИА Новости, 13.12.2025
в мире
сирия
сша
дональд трамп
ахмед аш-шараа
пальмира
Трамп пообещал ответные действия после гибели американских военных в Сирии

Трамп пообещал ответные действия в отношении ИГ после гибели военных США в Сирии

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу пообещал "очень серьезные" ответные действия в отношении ИГИЛ* после гибели военнослужащих США в Сирии в результате атаки.
Пентагон в субботу сообщил, что два военнослужащих США и один гражданский переводчик были убиты в результате нападения в сирийской Пальмире, трое пострадали.
"Это была атака ИГИЛ* против США и Сирии в очень опасном районе Сирии, который не полностью контролируется сирийскими властями. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа крайне разгневан и обеспокоен этим нападением. Последуют очень серьезные ответные меры", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Сирийские силовики предупреждали военных международной коалиции о возможной атаке боевиков в Пальмире, но те не вняли, заявил ранее представитель МВД Сирии Нуруддин аль-Баба.
Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что совершивший атаку на американских военных был ликвидирован партнерскими силами.
* Запрещенная в России террористическая организация
Сирийские силы безопасности в Латакии - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Латакии произошли столкновения между боевиками и армией
24 ноября, 14:56
 
