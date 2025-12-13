https://ria.ru/20251213/tramp-2061888747.html
Трамп пообещал ответные действия после гибели американских военных в Сирии
Президент США Дональд Трамп в субботу пообещал "очень серьезные" ответные действия в отношении ИГИЛ* после гибели военнослужащих США в Сирии в результате атаки. РИА Новости, 13.12.2025
