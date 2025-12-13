Рейтинг@Mail.ru
Дональд и Мелания Трамп передали личное послание Лукашенко
17:14 13.12.2025 (обновлено: 17:25 13.12.2025)
Дональд и Мелания Трамп передали личное послание Лукашенко
Дональд и Мелания Трамп передали личное послание Лукашенко - РИА Новости, 13.12.2025
Дональд и Мелания Трамп передали личное послание Лукашенко
Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания передали личное послание президенту Белоруссии Александру Лукашенко, которое в Минск доставил спецпосланник... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T17:14:00+03:00
2025-12-13T17:25:00+03:00
в мире
сша
белоруссия
дональд трамп
александр лукашенко
меланья трамп
в мире, сша, белоруссия, дональд трамп, александр лукашенко, меланья трамп
В мире, США, Белоруссия, Дональд Трамп, Александр Лукашенко, Меланья Трамп
Дональд и Мелания Трамп передали личное послание Лукашенко

Эйсмонт: Дональд и Мелания Трамп передали личное послание Лукашенко

Дональд Трамп с супругой Меланьей Трамп
Дональд Трамп с супругой Меланьей Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Дональд Трамп с супругой Меланьей Трамп. Архивное фото
МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания передали личное послание президенту Белоруссии Александру Лукашенко, которое в Минск доставил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
"Могу рассказать то, что еще не звучало, такой небольшой, человеческий, интересный момент о том, что через специального посланника США по Беларуси Джона Коула нашему президенту личное послание передали Дональд и Мелания Трамп", - сказала она в интервью телеканалу "Первый информационный".
Эйсмонт рассказала, что в послании первая пара США поблагодарила белорусскую сторону и лично Лукашенко за гостеприимство, которое постоянно оказывается в республике американской делегации.
"Отмечают наше белорусское гостеприимство, говорят об очень радушном приеме. Благодарят за презенты, которые ранее наш президент передавал Дональду и Мелании. Ну и поздравляют с наступающим Рождеством, желают счастливого Рождества", - сказала пресс-секретарь президента Белоруссии.
Она добавила, что в послании Трамп сообщил, что с нетерпением ждет возвращения Коула в США, чтобы узнать подробности состоявшихся в Минске 12 и 13 декабря переговоров с белорусским лидером.
В миреСШАБелоруссияДональд ТрампАлександр ЛукашенкоМеланья Трамп
 
 
