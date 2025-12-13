Дональд и Мелания Трамп передали личное послание Лукашенко

МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания передали личное послание президенту Белоруссии Александру Лукашенко, которое в Минск доставил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
"Могу рассказать то, что еще не звучало, такой небольшой, человеческий, интересный момент о том, что через специального посланника США по Беларуси Джона Коула нашему президенту личное послание передали Дональд и Мелания Трамп", - сказала она в интервью телеканалу "Первый информационный".
Эйсмонт рассказала, что в послании первая пара США поблагодарила белорусскую сторону и лично Лукашенко за гостеприимство, которое постоянно оказывается в республике американской делегации.
"Отмечают наше белорусское гостеприимство, говорят об очень радушном приеме. Благодарят за презенты, которые ранее наш президент передавал Дональду и Мелании. Ну и поздравляют с наступающим Рождеством, желают счастливого Рождества", - сказала пресс-секретарь президента Белоруссии.