Рейтинг@Mail.ru
Трамп планирует реконструировать поля для гольфа в Вашингтоне, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:34 13.12.2025 (обновлено: 06:36 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/tramp-2061795574.html
Трамп планирует реконструировать поля для гольфа в Вашингтоне, пишут СМИ
Трамп планирует реконструировать поля для гольфа в Вашингтоне, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2025
Трамп планирует реконструировать поля для гольфа в Вашингтоне, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп планирует заняться реконструкцией общественных полей для гольфа в Вашингтоне, в том числе используя для этого объемы земли,... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T06:34:00+03:00
2025-12-13T06:36:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596069663_0:74:2224:1326_1920x0_80_0_0_b038d7c7beee07151e9a2dd877831e58.jpg
https://ria.ru/20250830/tramp-2038593435.html
https://ria.ru/20250430/tramp-2014414108.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596069663_0:0:1976:1482_1920x0_80_0_0_54fb9759fa77baac81c910313bf841b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Трамп планирует реконструировать поля для гольфа в Вашингтоне, пишут СМИ

WSJ: Трамп планирует реконструировать общественные поля для гольфа в Вашингтоне

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп в Национальном гольф-клубе в Стерлинге
Дональд Трамп в Национальном гольф-клубе в Стерлинге - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп в Национальном гольф-клубе в Стерлинге . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует заняться реконструкцией общественных полей для гольфа в Вашингтоне, в том числе используя для этого объемы земли, оставшейся после перестройки Восточного крыла Белого дома, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Президенту Трампу нужно было место, куда можно было бы свалить всю землю, оставшуюся после сноса Восточного крыла Белого дома... Министр внутренних дел Даг Бургум предложил стратегическое решение. Почему бы не отправить грунт на поле для гольфа East Potomac, общественный гольф-комплекс, который Трамп надеялся реконструировать", - пишет издание.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Трамп рассказал о ремонте в Белом доме
30 августа, 23:53
Отмечается, что в последние месяцы "президент сосредоточил свое внимание на реконструкции общественных полей для гольфа в Вашингтоне", причем поле East Potomac "находится в числе главных приоритетов". Это вызывало обеспокоенность у некоторых членов вашингтонского гольф-сообщества, которые опасаются, что стремление президента довести поля до уровня мирового класса может привести к увеличению затрат и снижению их доступности для жителей города.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о намерении построить на территории официальной резиденции президентов США бальный зал вместимостью до 650 человек на месте, где ранее располагалось Восточное крыло.
Согласно официальной информации, Восточное крыло было построено в 1902 году и с тех пор проходило множество этапов реновации. Традиционно эта часть здания использовалась первыми леди США и их командами, а офисы президентов и их команд располагались в Западном крыле.
Трамп как бизнесмен с многолетним опытом в области строительства различных объектов - от гольф-клубов до офисных небоскребов - неоднократно говорил о том, что в Белом доме не хватает места для проведения крупных мероприятий. Именно этим он объясняет потребность в реализации своего проекта.
Дональд Трамп за игрой в гольф - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Гольф-клуб Трампа с люксовыми виллами появится на севере Катара
30 апреля, 16:23
 
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала