Трамп планирует реконструировать поля для гольфа в Вашингтоне, пишут СМИ

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует заняться реконструкцией общественных полей для гольфа в Вашингтоне, в том числе используя для этого объемы земли, оставшейся после перестройки Восточного крыла Белого дома, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Президенту Трампу нужно было место, куда можно было бы свалить всю землю, оставшуюся после сноса Восточного крыла Белого дома... Министр внутренних дел Даг Бургум предложил стратегическое решение. Почему бы не отправить грунт на поле для гольфа East Potomac, общественный гольф-комплекс, который Трамп надеялся реконструировать", - пишет издание.

Отмечается, что в последние месяцы "президент сосредоточил свое внимание на реконструкции общественных полей для гольфа в Вашингтоне", причем поле East Potomac "находится в числе главных приоритетов". Это вызывало обеспокоенность у некоторых членов вашингтонского гольф-сообщества, которые опасаются, что стремление президента довести поля до уровня мирового класса может привести к увеличению затрат и снижению их доступности для жителей города.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о намерении построить на территории официальной резиденции президентов США бальный зал вместимостью до 650 человек на месте, где ранее располагалось Восточное крыло.

Согласно официальной информации, Восточное крыло было построено в 1902 году и с тех пор проходило множество этапов реновации. Традиционно эта часть здания использовалась первыми леди США и их командами, а офисы президентов и их команд располагались в Западном крыле.