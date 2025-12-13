ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о скором начале наземных ударов по наркокартелям в Латинской Америке.
"Мы остановили 96% наркотрафика, поступавшего по морю, а теперь начинаем (наносить удары. — Прим. ред.) по суше. А по суше это гораздо проще, и это уже скоро начнет происходить", — сказал он на встрече с членами мужской сборной США по хоккею 1980 года.
Глава Белого дома призвал не считать эти атаки ударами по Венесуэле, по его словам, они будут направлены против тех, кто поставляет наркотики и "убивает американских граждан".
По данным портала Flightradar24, группа американских военных самолетов в пятницу находилась в воздушном пространстве недалеко от берегов Венесуэлы.
На этой неделе несколько F/A-18F Super Hornet, самолет радиоэлектронной борьбы, разведывательный беспилотник и стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерное оружие, также совершали полеты в регионе.
Обострение в Карибском море
За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали войска для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
На этом фоне обострились отношения Вашингтона и Каракаса. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в стране для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. Утверждается, что президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в США.
Агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников писало, что Штаты готовятся начать новую фазу операций, включая возможное свержение Мадуро.
В начале декабря пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон признала, что Вашингтон работает над планом, подчеркнув, что решение по этому вопросу за Трампом. При этом уже начавшееся применение военной силы, по ее утверждению, соответствует международному праву.