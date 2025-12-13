Президент США Дональд Трамп на встрече с членами мужской сборной США по хоккею 1980 года

© AP Photo / Jacquelyn Martin Президент США Дональд Трамп на встрече с членами мужской сборной США по хоккею 1980 года

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о скором начале наземных ударов по наркокартелям в Латинской Америке.

« "Мы остановили 96% наркотрафика, поступавшего по морю, а теперь начинаем (наносить удары. — Прим. ред.) по суше. А по суше это гораздо проще, и это уже скоро начнет происходить", — сказал он на встрече с членами мужской сборной США по хоккею 1980 года.

Глава Белого дома призвал не считать эти атаки ударами по Венесуэле , по его словам, они будут направлены против тех, кто поставляет наркотики и "убивает американских граждан".

По данным портала Flightradar24, группа американских военных самолетов в пятницу находилась в воздушном пространстве недалеко от берегов Венесуэлы.

На этой неделе несколько F/A-18F Super Hornet, самолет радиоэлектронной борьбы, разведывательный беспилотник и стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерное оружие, также совершали полеты в регионе.

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали войска для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.

На этом фоне обострились отношения Вашингтона и Каракаса. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в стране для дестабилизации правительства Николаса Мадуро . Утверждается, что президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в США.

Агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников писало, что Штаты готовятся начать новую фазу операций, включая возможное свержение Мадуро.