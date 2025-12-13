Рейтинг@Mail.ru
Трамп объявил о скором начале наземных ударов по наркокартелям
02:04 13.12.2025 (обновлено: 09:42 13.12.2025)
Трамп объявил о скором начале наземных ударов по наркокартелям
Трамп объявил о скором начале наземных ударов по наркокартелям - РИА Новости, 13.12.2025
Трамп объявил о скором начале наземных ударов по наркокартелям
Президент США Дональд Трамп объявил о скором начале наземных ударов по наркокартелям в Латинской Америке. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T02:04:00+03:00
2025-12-13T09:42:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
латинская америка
дональд трамп
министерство обороны сша
николас мадуро
центральное разведывательное управление (цру)
венесуэла
сша
латинская америка
в мире, венесуэла, сша, латинская америка, дональд трамп, министерство обороны сша, николас мадуро, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Венесуэла, США, Латинская Америка, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Николас Мадуро, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)

Трамп объявил о скором начале наземных ударов по наркокартелям

Президент США Дональд Трамп на встрече с членами мужской сборной США по хоккею 1980 года
Президент США Дональд Трамп на встрече с членами мужской сборной США по хоккею 1980 года - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп на встрече с членами мужской сборной США по хоккею 1980 года
ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о скором начале наземных ударов по наркокартелям в Латинской Америке.
«

"Мы остановили 96% наркотрафика, поступавшего по морю, а теперь начинаем (наносить удары. — Прим. ред.) по суше. А по суше это гораздо проще, и это уже скоро начнет происходить", — сказал он на встрече с членами мужской сборной США по хоккею 1980 года.

Митинг центре Каракаса - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Венесуэле не верят, что главная цель атаки США наркокартели
14 ноября, 18:39
Глава Белого дома призвал не считать эти атаки ударами по Венесуэле, по его словам, они будут направлены против тех, кто поставляет наркотики и "убивает американских граждан".
По данным портала Flightradar24, группа американских военных самолетов в пятницу находилась в воздушном пространстве недалеко от берегов Венесуэлы.
На этой неделе несколько F/A-18F Super Hornet, самолет радиоэлектронной борьбы, разведывательный беспилотник и стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерное оружие, также совершали полеты в регионе.
Захват военными США танкера у берегов Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В США объяснили захват танкера у берегов Венесуэлы
11 декабря, 01:38

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали войска для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
На этом фоне обострились отношения Вашингтона и Каракаса. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в стране для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. Утверждается, что президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в США.
Агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников писало, что Штаты готовятся начать новую фазу операций, включая возможное свержение Мадуро.
В начале декабря пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон признала, что Вашингтон работает над планом, подчеркнув, что решение по этому вопросу за Трампом. При этом уже начавшееся применение военной силы, по ее утверждению, соответствует международному праву.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Трамп отказался подтвердить возможность отправки военных в Венесуэлу
9 декабря, 14:50
 
В миреВенесуэлаСШАЛатинская АмерикаДональд ТрампМинистерство обороны СШАНиколас МадуроЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
