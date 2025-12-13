Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не будет раскрывать планы США по захвату судов - РИА Новости, 13.12.2025
03:05 13.12.2025
Трамп заявил, что не будет раскрывать планы США по захвату судов
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет раскрывать журналистам планы Вашингтона по потенциальному захвату судов с нефтью у берегов Венесуэлы. РИА Новости, 13.12.2025
2025
в мире, сша, венесуэла, вашингтон (штат), дональд трамп, каролин левитт, николас мадуро, фбр, nbc
В мире, США, Венесуэла, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Каролин Левитт, Николас Мадуро, ФБР, NBC
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет раскрывать журналистам планы Вашингтона по потенциальному захвату судов с нефтью у берегов Венесуэлы.
В четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США намереваются изъять нефть, находящуюся на танкере, захваченном ранее у берегов Венесуэлы.
Американская ударная авианосная группа во главе с USS Bunker Hill (CG 52) в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
США конфисковали военный груз, направлявшийся в Иран, пишут СМИ
Вчера, 01:52
"С моей стороны было бы не очень умно говорить вам это. Мы должны быть немного скрытными. Вы очень известный репортер, и я не думаю, что хочу раскрывать это крупному или мелкому репортеру", - сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос, планируются ли еще операции по захвату "нефтяных активов Венесуэлы".
Трамп в среду сообщил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Как позднее объяснила генпрокурор США Пэм Бонди, власти Соединенных Штатов подозревают, что захваченный ими танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Операцию проводили ФБР, служба расследований внутренней безопасности и береговая охрана Штатов при поддержке министерства обороны. Глава венесуэльского МИД Иван Хиль обвинил американские власти в пиратстве, назвал произошедшее "вандальским и незаконным актом агрессии" и объявил о намерении обратиться в международные инстанции.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Трамп заявил, что для захвата танкера у Венесуэла были веские причины
10 декабря, 23:53
 
В миреСШАВенесуэлаВашингтон (штат)Дональд ТрампКаролин ЛевиттНиколас МадуроФБРNBC
 
 
