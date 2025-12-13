Трамп заявил о прогрессе в украинском урегулировании

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. В вопросе урегулирования украинского конфликта наблюдается значительный прогресс, заявил президент США Дональд Трамп.
Глава Белого дома уточнил, что перспектива заключения мирного соглашения вскоре станет понятна. При этом, говоря о возможности создания свободной экономической зоне в Донбассе, американский лидер отметил, что эта ситуация остается сложной, но может сработать.
"Ситуация очень сложная, но она (идея - ред.) сработала бы, и многие хотят, чтобы она сработала", — пояснил Трамп.
Обсуждение мирного плана США
На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.