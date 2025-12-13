Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о прогрессе в украинском урегулировании - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:13 13.12.2025 (обновлено: 03:16 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/tramp-2061784436.html
Трамп заявил о прогрессе в украинском урегулировании
Трамп заявил о прогрессе в украинском урегулировании - РИА Новости, 13.12.2025
Трамп заявил о прогрессе в украинском урегулировании
В вопросе урегулирования украинского конфликта наблюдается значительный прогресс, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T02:13:00+03:00
2025-12-13T03:16:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
politico
мирный план сша по украине
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514738_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_f936bdc9da26c4509c4a944d6a18ce8a.jpg
https://ria.ru/20251213/dmitriev-2061774733.html
https://ria.ru/20251212/peskov-2061735746.html
https://ria.ru/20251212/tramp-2061550256.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514738_137:0:2360:1667_1920x0_80_0_0_1776d0edcd36a91441ab3db1d9aa182c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, politico, мирный план сша по украине, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, США, Politico, Мирный план США по Украине, Дональд Трамп

Трамп заявил о прогрессе в украинском урегулировании

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. В вопросе урегулирования украинского конфликта наблюдается значительный прогресс, заявил президент США Дональд Трамп.
«

"Я думал, что проще всего будет с той страной, с которой вы в некоторой степени знакомы, то есть с Россией и Украиной, но мы добиваемся больших успехов",— сказал он журналистам.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Бюрократы на Западе хотят подорвать мирный план Трампа, заявил глава РФПИ
Вчера, 00:12
Глава Белого дома уточнил, что перспектива заключения мирного соглашения вскоре станет понятна. При этом, говоря о возможности создания свободной экономической зоне в Донбассе, американский лидер отметил, что эта ситуация остается сложной, но может сработать.
"Ситуация очень сложная, но она (идея - ред.) сработала бы, и многие хотят, чтобы она сработала", — пояснил Трамп.
Ранее газета Politico писала, что Украина в попытке заинтересовать Трампа предлагает создать в Донбассе свободную экономическую зону, где "можно осуществлять американские деловые интересы".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Песков прокомментировал идею Зеленского провести референдум по Донбассу
12 декабря, 18:25

Обсуждение мирного плана США

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Трамп назвал условие для встречи США с представителями Европы и Украины
12 декабря, 02:36
 
В миреУкраинаРоссияСШАPoliticoМирный план США по УкраинеДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала