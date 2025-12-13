https://ria.ru/20251213/tramp-2061784325.html
Трамп назвал обсуждение урегулирования на Украине сложным процессом
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждение условий урегулирования конфликта на Украине является очень сложным процессом. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T02:49:00+03:00
2025-12-13T02:49:00+03:00
2025-12-13T12:31:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
мирный план сша по украине
украина
сша
2025
