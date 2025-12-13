Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал обсуждение урегулирования на Украине сложным процессом - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:49 13.12.2025 (обновлено: 12:31 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/tramp-2061784325.html
Трамп назвал обсуждение урегулирования на Украине сложным процессом
Трамп назвал обсуждение урегулирования на Украине сложным процессом - РИА Новости, 13.12.2025
Трамп назвал обсуждение урегулирования на Украине сложным процессом
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждение условий урегулирования конфликта на Украине является очень сложным процессом. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T02:49:00+03:00
2025-12-13T12:31:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061826734_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_17062967ef8a7eed5676f1408e3b0920.jpg
https://ria.ru/20251212/tramp-2061572134.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061826734_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_43fd76b91e87c82b83fb6e34746ad2bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Трамп назвал обсуждение урегулирования на Украине сложным процессом

Трамп назвал обсуждение условий урегулирования на Украине сложным процессом

© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп на встрече с членами мужской сборной США по хоккею 1980 года. 12 декабря 2025
Президент США Дональд Трамп на встрече с членами мужской сборной США по хоккею 1980 года. 12 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп на встрече с членами мужской сборной США по хоккею 1980 года. 12 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждение условий урегулирования конфликта на Украине является очень сложным процессом.
"Это очень сложная ситуация", - сказал Трамп в Овальном кабинете на встрече с участниками хоккейной сборной США 1980 года.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Трамп предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за ситуации на Украине
12 декабря, 08:22
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала