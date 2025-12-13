Рейтинг@Mail.ru
02:12 13.12.2025 (обновлено: 12:30 13.12.2025)
Идея создания СЭЗ в Донбассе может сработать, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп на встрече с членами мужской сборной США по хоккею 1980 года. 12 декабря 2025
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что идея создания свободной экономической зоны в Донбассе может сработать и что многие желают ей успеха.
"Ситуация очень сложная, но она (идея - ред.) сработала бы, и многие хотят, чтобы она сработала", - сказал Трамп на встрече с членами мужской сборной США по хоккею 1980 года.
Ранее газета Politico со ссылкой на два источника писала, что Украина в попытке заинтересовать Трампа предлагает создать в Донбассе свободную экономическую зону, где "можно осуществлять американские деловые интересы".
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В США считают, что Украина все равно потеряет весь Донбасс, пишут СМИ
24 ноября, 10:31
 
