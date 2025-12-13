https://ria.ru/20251213/tramp-2061782755.html
Идея создания СЭЗ в Донбассе может сработать, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что идея создания свободной экономической зоны в Донбассе может сработать и что многие желают ей успеха. РИА Новости, 13.12.2025
Идея создания СЭЗ в Донбассе может сработать, заявил Трамп
