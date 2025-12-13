Рейтинг@Mail.ru
Трамп объявил о скором начале наземных ударов по наркокартелям - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:02 13.12.2025 (обновлено: 12:29 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/tramp-2061782190.html
Трамп объявил о скором начале наземных ударов по наркокартелям
Трамп объявил о скором начале наземных ударов по наркокартелям - РИА Новости, 13.12.2025
Трамп объявил о скором начале наземных ударов по наркокартелям
Президент США Дональд Трамп объявил о скором начале наземных ударов по целям наркокартелей в Латинской Америке. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T02:02:00+03:00
2025-12-13T12:29:00+03:00
сша
в мире
дональд трамп
латинская америка
венесуэла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061826778_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d36ac4dea90d490d84927fa6bca83f1b.jpg
https://ria.ru/20251121/pentagon-2056475919.html
сша
латинская америка
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061826778_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43772754ffea7d6adbb883fcf56e0ab1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, дональд трамп, латинская америка, венесуэла
США, В мире, Дональд Трамп, Латинская Америка, Венесуэла
Трамп объявил о скором начале наземных ударов по наркокартелям

Трамп объявил о скором начале ударов по наркокартелям в Латинской Америке

© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп на встрече с членами мужской сборной США по хоккею 1980 года. 12 декабря 2025
Президент США Дональд Трамп на встрече с членами мужской сборной США по хоккею 1980 года. 12 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп на встрече с членами мужской сборной США по хоккею 1980 года. 12 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о скором начале наземных ударов по целям наркокартелей в Латинской Америке.
"Мы остановили 96% наркотрафика, поступавшего по морю, а теперь начинаем (наносить удары - ред.) по суше. А по суше это гораздо проще, и это уже скоро начнёт происходить", - сказал Трамп на встрече с членами мужской сборной США по хоккею 1980 года.
"Это не наземные удары по Венесуэле, это наземные удары по ужасным людям, которые ввозят наркотики и убивают наших людей... Это не обязательно люди из Венесуэлы", - сказал Трамп журналистам.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Пентагон предложил Трампу различные варианты борьбы с наркокартелями
21 ноября, 02:54
 
СШАВ миреДональд ТрампЛатинская АмерикаВенесуэла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала