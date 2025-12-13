Рейтинг@Mail.ru
01:55 13.12.2025 (обновлено: 12:27 13.12.2025)
Трамп назвал Овальный кабинет самым важным офисом в мире
Президент США Дональд Трамп заявил, что Овальный кабинет Белого дома является наиболее важным офисом в мире. РИА Новости, 13.12.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Трамп назвал Овальный кабинет самым важным офисом в мире

ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Овальный кабинет Белого дома является наиболее важным офисом в мире.
"Все, кто приходит сюда, опять же, самые влиятельные люди в мире, которые приходят в это место, и они говорят: "Вау, Овальный кабинет, самый, самый важный кабинет в мире, даже близко (ничего - ред.) не стоит", - сказал Трамп в своем рабочем кабинете на встрече с участниками мужской сборной США по хоккею 1980 года.
