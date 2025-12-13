Трамп назвал Овальный кабинет самым важным офисом в мире

Президент США Дональд Трамп на встрече с членами мужской сборной США по хоккею 1980 года. 12 декабря 2025

© Getty Images / Anna Moneymaker Президент США Дональд Трамп на встрече с членами мужской сборной США по хоккею 1980 года. 12 декабря 2025

ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Овальный кабинет Белого дома является наиболее важным офисом в мире.

"Все, кто приходит сюда, опять же, самые влиятельные люди в мире, которые приходят в это место, и они говорят: "Вау, Овальный кабинет, самый, самый важный кабинет в мире, даже близко (ничего - ред.) не стоит", - сказал Трамп в своем рабочем кабинете на встрече с участниками мужской сборной США по хоккею 1980 года.

Трамп после вступления в должность начал масштабный ремонт в Белом доме, добавил отделку золотом. Из разных ведомств в резиденцию доставили антикварные предметы, которые пришлись по вкусу президенту. Чтобы построить новый бальный зал, президент США снес западное крыло.