https://ria.ru/20251213/tramp-2061781502.html
Трамп назвал Овальный кабинет самым важным офисом в мире
Трамп назвал Овальный кабинет самым важным офисом в мире - РИА Новости, 13.12.2025
Трамп назвал Овальный кабинет самым важным офисом в мире
Президент США Дональд Трамп заявил, что Овальный кабинет Белого дома является наиболее важным офисом в мире. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T01:55:00+03:00
2025-12-13T01:55:00+03:00
2025-12-13T12:27:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061826800_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d901a9fffdc02d414d4d268248030ff.jpg
https://ria.ru/20250929/tramp-2045037981.html
https://ria.ru/20251024/tramp-2050239108.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061826800_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_40d2850d01d6270274b5248e5401e046.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп назвал Овальный кабинет самым важным офисом в мире
Дональд Трамп заявил, что Овальный кабинет является самым важным офисом в мире
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Овальный кабинет Белого дома является наиболее важным офисом в мире.
"Все, кто приходит сюда, опять же, самые влиятельные люди в мире, которые приходят в это место, и они говорят: "Вау, Овальный кабинет, самый, самый важный кабинет в мире, даже близко (ничего - ред.) не стоит", - сказал Трамп
в своем рабочем кабинете на встрече с участниками мужской сборной США
по хоккею 1980 года.
Трамп после вступления в должность начал масштабный ремонт в Белом доме, добавил отделку золотом. Из разных ведомств в резиденцию доставили антикварные предметы, которые пришлись по вкусу президенту. Чтобы построить новый бальный зал, президент США снес западное крыло.
Газета New York Times 1 декабря сообщила, что бальный зал, согласно предварительному плану расширения восточного крыла, может превзойти по размерам и западное крыло, и президентскую резиденцию.