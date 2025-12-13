ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе урегулирования украинского конфликта наблюдается значительный прогресс.
https://ria.ru/20251213/tramp-2061780742.html
Трамп заявил о прогрессе в украинском урегулировании
Трамп заявил о прогрессе в украинском урегулировании - РИА Новости, 13.12.2025
Трамп заявил о прогрессе в украинском урегулировании
Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе урегулирования украинского конфликта наблюдается значительный прогресс. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T01:43:00+03:00
2025-12-13T01:43:00+03:00
2025-12-13T01:43:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20251212/tramp-2061549794.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Трамп заявил о прогрессе в украинском урегулировании
Трамп заявил о большом прогрессе в части украинского урегулирования
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото