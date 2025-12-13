Рейтинг@Mail.ru
Рабочие ТК "Новгородская" изготовили для бойцов СВО печи-буржуйки
Надежные люди
 
19:16 13.12.2025
Рабочие ТК "Новгородская" изготовили для бойцов СВО печи-буржуйки
Рабочие ТК "Новгородская" изготовили для бойцов СВО печи-буржуйки - РИА Новости, 13.12.2025
Рабочие ТК "Новгородская" изготовили для бойцов СВО печи-буржуйки
Сотрудники старорусского филиала тепловой компании "Новгородская" изготовили и отправили бойцам СВО печи-буржуйки, усовершенствовав их, сообщает компания на... РИА Новости, 13.12.2025
надежные люди
михаил иванов
михаил иванов
Надежные люди, Михаил Иванов
Рабочие ТК "Новгородская" изготовили для бойцов СВО печи-буржуйки

Рабочие ТК "Новгородская" усовершенствовали и отправили бойцам СВО печи-буржуйки

Рабочие ТК "Новгородская" изготовили для бойцов СВО печи-буржуйки
Рабочие ТК Новгородская изготовили для бойцов СВО печи-буржуйки - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : ТК "Новгородская"/ВКонтакте
Рабочие ТК "Новгородская" изготовили для бойцов СВО печи-буржуйки
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Сотрудники старорусского филиала тепловой компании "Новгородская" изготовили и отправили бойцам СВО печи-буржуйки, усовершенствовав их, сообщает компания на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Старорусские теплоэнергетики изготовили печи-буржуйки и отправили бойцам СВО. Уже переданы девять печей, еще четыре находятся в процессе производства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что инициатор акции - старший диспетчер аварийно-диспетчерской службы Михаил Иванов. Теплоэнергетики изучили конструкцию магазинных печей-буржуек и разработали собственную усовершенствованную версию.
"В нашей печке есть специальная полка, на которой можно просушить вещи или подогреть чай", - приводит пресс-служба тепловой компании слова Иванова.
Уточняется, что изготовлением печей теплоэнергетики занимаются в свободное от работы время. Предприятие оказало помощь материалами. Дымовые трубы коллектив приобретал самостоятельно. Кроме буржуек специалисты смастерили специальную банную печь для использования в походных условиях. Производство будет продолжено.
Отмечается, что печи уже доставлены в военную часть, где несут службу старорусские бойцы. Военное командование передало благодарность.
Надежные людиМихаил Иванов
 
 
