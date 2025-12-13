Рейтинг@Mail.ru
В США сообщили плохие новости Киеву о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:04 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/taktika-2061888912.html
В США сообщили плохие новости Киеву о ситуации в зоне СВО
В США сообщили плохие новости Киеву о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 13.12.2025
В США сообщили плохие новости Киеву о ситуации в зоне СВО
Европа, пытаясь спасти Украину, тянет время в надежде на смену курса США после промежуточных выборов, однако эта стратегия не сработает, заявил американский... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T22:04:00+03:00
2025-12-13T22:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
дмитрий песков
скотт риттер
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060557231_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_315c10b740b610fd81bb3237b9f5d74d.jpg
https://ria.ru/20251213/krazha-2061886172.html
https://ria.ru/20251213/vykhodka-2061853432.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060557231_518:0:2931:1810_1920x0_80_0_0_19f52dfce4e059de4c96ff18b53f6a47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, дмитрий песков, скотт риттер, оон, мирный план сша по украине, василий небензя
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Скотт Риттер, ООН, Мирный план США по Украине, Василий Небензя
В США сообщили плохие новости Киеву о ситуации в зоне СВО

Риттер: европейская тактика по спасению Украины не работает

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Европа, пытаясь спасти Украину, тянет время в надежде на смену курса США после промежуточных выборов, однако эта стратегия не сработает, заявил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Все, что они делают, — создают политические трудности для президента и пытаются продлить жизнеспособность Зеленского. Но это не работает, потому что прямо сейчас на линии фронта украинская армия находится почти в состоянии полного коллапса, и спасти эту ситуацию уже невозможно", — подчеркнул эксперт.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Объявление войны". Орбан набросился на ЕС из-за плана против России
Вчера, 21:02
Риттер также отметил плачевное положение энергосистемы Украины и добавил, что правительство Зеленского разваливается на фоне плачевного финансового положения Киева.
"Стратегия оттягивания неизбежного не работает. При этом, чем более отчаянным будет положение Украины, тем жестче и визгливее будет риторика из Европы", — резюмировал он.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.

Президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Новая выходка Зеленского вызвала возмущение на Западе
Вчера, 15:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияДмитрий ПесковСкотт РиттерООНМирный план США по УкраинеВасилий Небензя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала