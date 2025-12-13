Рейтинг@Mail.ru
Таиланд продолжит боевые действия на границе с Камбоджей, заявил премьер
07:46 13.12.2025 (обновлено: 09:07 13.12.2025)
Таиланд продолжит боевые действия на границе с Камбоджей, заявил премьер
Таиланд не остановит боевые действия на границе с Камбоджей, заявил премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун. РИА Новости, 13.12.2025
Таиланд продолжит боевые действия на границе с Камбоджей, заявил премьер

© AP Photo / Wason WanichakornСолдат армии Таиланда
Солдат армии Таиланда - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Wason Wanichakorn
Солдат армии Таиланда . Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Таиланд не остановит боевые действия на границе с Камбоджей, заявил премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун.
"Таиланд будет продолжать военные действия до тех пор, пока мы не почувствуем, что нашей земле и народу больше ничего не угрожает. Хочу заявить об этом четко. Наши действия сегодня утром уже сказали сами за себя", — написал он в Facebook*.
Камбоджа должна первой пойти на деэскалацию, заявил премьер Таиланда
12 декабря, 19:43
12 декабря, 19:43

В пятницу Чанвиракун сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Позднее глава Белого дома заявил, что стороны конфликта согласились на прекращение огня.

Тем временем газета "Кхаосот" в субботу утром сообщила, что истребители ВВС Таиланда нанесли удары по целям на стороне Камбоджи, уничтожив мост и предполагаемые скопления сооружений вдоль границы.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла в прошлые выходные. Они обвинили друг друга в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.
По последним данным, во время пограничных столкновений Таиланд потерял трех мирных жителей и девять военнослужащих, более 120 человек получили ранения. Власти Камбоджи сообщали о гибели 11 гражданских, включая младенца, и 74 пострадавших. Из-за боевых действий эвакуировали около 700 тысяч жителей стран.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей не ощущается для туристов
10 декабря, 16:02
10 декабря, 16:02
 
