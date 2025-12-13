Таиланд продолжит боевые действия на границе с Камбоджей, заявил премьер

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Таиланд не остановит боевые действия на границе с Камбоджей, заявил премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун.

"Таиланд будет продолжать военные действия до тех пор, пока мы не почувствуем, что нашей земле и народу больше ничего не угрожает. Хочу заявить об этом четко. Наши действия сегодня утром уже сказали сами за себя", — написал он в Facebook*.

В пятницу Чанвиракун сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Позднее глава Белого дома заявил, что стороны конфликта согласились на прекращение огня.

Тем временем газета "Кхаосот" в субботу утром сообщила, что истребители ВВС Таиланда нанесли удары по целям на стороне Камбоджи, уничтожив мост и предполагаемые скопления сооружений вдоль границы.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла в прошлые выходные. Они обвинили друг друга в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.

По последним данным, во время пограничных столкновений Таиланд потерял трех мирных жителей и девять военнослужащих, более 120 человек получили ранения. Власти Камбоджи сообщали о гибели 11 гражданских, включая младенца, и 74 пострадавших. Из-за боевых действий эвакуировали около 700 тысяч жителей стран.