https://ria.ru/20251213/suzdal-2061864630.html
Посетителям аквапарка в Суздале вернут деньги за билеты после пожара
Посетителям аквапарка в Суздале вернут деньги за билеты после пожара - РИА Новости, 13.12.2025
Посетителям аквапарка в Суздале вернут деньги за билеты после пожара
Посетителям, которые находились в аквапарке Суздаля в момент возгорания кровли, вернут деньги за билеты, сообщила пресс-служба аквапарка на своей странице... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T17:37:00+03:00
2025-12-13T17:37:00+03:00
2025-12-13T20:13:00+03:00
происшествия
суздаль
россия
владимирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061845910_97:0:2000:1071_1920x0_80_0_0_36444cba49a8510223dd91366f5d16a8.jpg
https://ria.ru/20251213/suzdal-2061862505.html
суздаль
россия
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061845910_83:0:1917:1376_1920x0_80_0_0_968ea148055cba4a63068fe4b365195b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, суздаль, россия, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Суздаль, Россия, Владимирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Посетителям аквапарка в Суздале вернут деньги за билеты после пожара
Аквапарк Суздаля после пожара на крыше вернет посетителям деньги за билеты