17:37 13.12.2025 (обновлено: 20:13 13.12.2025)
Посетителям аквапарка в Суздале вернут деньги за билеты после пожара
ТУЛА, 13 дек – РИА Новости. Посетителям, которые находились в аквапарке Суздаля в момент возгорания кровли, вернут деньги за билеты, сообщила пресс-служба аквапарка на своей странице "ВКонтакте".
В субботу ГУ МЧС России по Владимирской области сообщило о возгорании кровли аквапарка на площади 150 квадратных метров в Суздале. Эвакуировано 210 человек, информации о пострадавших не поступало. Открытое горение ликвидировано. По предварительным данным региональной прокуратуры, возгорание произошло из-за короткого замыкания.
"Уважаемые посетители! Сообщаем, что денежные средства тем, кто находился в "Суздаль АКВА "в момент возгорания, а также тем, кто приобрел билеты онлайн на нашем сайте на 13 декабря и последующие дни простоя, будут возвращены в полном объеме, как только мы восстановим доступ к платежным системам", - говорится в сообщении.
Уточняется, что аквапарк закрыт до завершения проверки и экспертизы, сейчас его территория находится под контролем экстренных служб.
Прокуратура назвала причину пожара в аквапарке в Суздале
Вчера, 17:13
 
