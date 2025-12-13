Посетителям аквапарка в Суздале вернут деньги за билеты после пожара

"Уважаемые посетители! Сообщаем, что денежные средства тем, кто находился в "Суздаль АКВА "в момент возгорания, а также тем, кто приобрел билеты онлайн на нашем сайте на 13 декабря и последующие дни простоя, будут возвращены в полном объеме, как только мы восстановим доступ к платежным системам", - говорится в сообщении.