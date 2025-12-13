Рейтинг@Mail.ru
В Суздале вспыхнул пожар в аквапарке - РИА Новости, 13.12.2025
14:56 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/suzdal-2061846771.html
В Суздале вспыхнул пожар в аквапарке
В Суздале вспыхнул пожар в аквапарке - РИА Новости, 13.12.2025
В Суздале вспыхнул пожар в аквапарке
2025-12-13T14:56:00+03:00
2025-12-13T14:56:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061845932_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_4456b4e9bfb2b5ca83221e9bf12f698c.jpg
В Суздале вспыхнул пожар в аквапарке

В Суздале вспыхнул пожар на кровле аквапарка, эвакуировали 210 человек

РЯЗАНЬ, 13 дек - РИА Новости. Пожарные ликвидируют возгорание на кровле аквапарка в Суздале на площади 150 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.
"Сегодня в 13.20 поступило сообщение о загорании кровли в аквапарке в городе Суздаль, по адресу: улица Коровники, дом 45", - говорится в сообщении.
Уточняется, что эвакуировано 210 человек. Информации о пострадавших не поступало.
"Пожар локализован на площади 150 квадратных метров", - отметили в пресс-службе.
На месте работают 29 человек личного состава, 12 единиц техники.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
