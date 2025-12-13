https://ria.ru/20251213/suzdal-2061846771.html
В Суздале вспыхнул пожар в аквапарке
В Суздале вспыхнул пожар в аквапарке - РИА Новости, 13.12.2025
В Суздале вспыхнул пожар в аквапарке
Пожарные ликвидируют возгорание на кровле аквапарка в Суздале на площади 150 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской... РИА Новости, 13.12.2025
В Суздале вспыхнул пожар в аквапарке
В Суздале вспыхнул пожар на кровле аквапарка, эвакуировали 210 человек