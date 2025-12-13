Работа СК РФ на месте происшествия, где дети получили химические ожоги глаз легкой степени в плавательном бассейне спортивной школы в Нерюнгри в Якутии. Архивное фото

Власти Нерюнгри рассказали о состоянии детей, отравившихся в бассейне

ЯКУТСК, 13 дек – РИА Новости. Дети, которые отравились парами хлора в бассейне якутского города Нерюнгри, чувствуют себя нормально, госпитализация им не потребовалась, сообщила РИА Новости помощник главы района Наталья Суворова.

По ее словам, глава Нерюнгрийского района Роман Щегельняк после ЧП с детьми в бассейне провел оперативное совещание с руководством спортшкол.

"Директор школы доложил, что дети в нормальном состоянии, госпитализации не было. Мы остаемся на связи с родителями", - рассказала Суворова.