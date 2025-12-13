https://ria.ru/20251213/suvorova-2061864219.html
Власти Нерюнгри рассказали о состоянии детей, отравившихся в бассейне
ЯКУТСК, 13 дек – РИА Новости. Дети, которые отравились парами хлора в бассейне якутского города Нерюнгри, чувствуют себя нормально, госпитализация им не потребовалась, сообщила РИА Новости помощник главы района Наталья Суворова.
По ее словам, глава Нерюнгрийского района Роман Щегельняк после ЧП с детьми в бассейне провел оперативное совещание с руководством спортшкол.
"Директор школы доложил, что дети в нормальном состоянии, госпитализации не было. Мы остаемся на связи с родителями", - рассказала Суворова.
В субботу минздрав региона сообщил, что 13 детей отравились хлором в бассейне в Нерюнгри
. По данным прокуратуры республики, дети получили химические ожоги глаз. Возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел в бассейне "Шахтер", его работа приостановлена.