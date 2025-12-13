Рейтинг@Mail.ru
Власти Нерюнгри рассказали о состоянии детей, отравившихся в бассейне - РИА Новости, 13.12.2025
17:32 13.12.2025
Власти Нерюнгри рассказали о состоянии детей, отравившихся в бассейне
Власти Нерюнгри рассказали о состоянии детей, отравившихся в бассейне
Дети, которые отравились парами хлора в бассейне якутского города Нерюнгри, чувствуют себя нормально, госпитализация им не потребовалась, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T17:32:00+03:00
2025-12-13T17:32:00+03:00
происшествия
нерюнгри
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061829756_0:322:960:862_1920x0_80_0_0_20aabeff8fe55ed22aa93419bdc920cb.jpg
https://ria.ru/20251213/basseyn-2061861621.html
нерюнгри
происшествия, нерюнгри
Происшествия, Нерюнгри
Власти Нерюнгри рассказали о состоянии детей, отравившихся в бассейне

Суворова: после отравления в бассейне в Нерюнгри дети чувствуют себя нормально

© Фото : Прокуратура Республики Саха (Якутия)/TelegramРабота СК РФ на месте происшествия, где дети получили химические ожоги глаз легкой степени в плавательном бассейне спортивной школы в Нерюнгри в Якутии
Работа СК РФ на месте происшествия, где дети получили химические ожоги глаз легкой степени в плавательном бассейне спортивной школы в Нерюнгри в Якутии - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : Прокуратура Республики Саха (Якутия)/Telegram
Работа СК РФ на месте происшествия, где дети получили химические ожоги глаз легкой степени в плавательном бассейне спортивной школы в Нерюнгри в Якутии. Архивное фото
ЯКУТСК, 13 дек – РИА Новости. Дети, которые отравились парами хлора в бассейне якутского города Нерюнгри, чувствуют себя нормально, госпитализация им не потребовалась, сообщила РИА Новости помощник главы района Наталья Суворова.
По ее словам, глава Нерюнгрийского района Роман Щегельняк после ЧП с детьми в бассейне провел оперативное совещание с руководством спортшкол.
"Директор школы доложил, что дети в нормальном состоянии, госпитализации не было. Мы остаемся на связи с родителями", - рассказала Суворова.
В субботу минздрав региона сообщил, что 13 детей отравились хлором в бассейне в Нерюнгри. По данным прокуратуры республики, дети получили химические ожоги глаз. Возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел в бассейне "Шахтер", его работа приостановлена.
Работа СК РФ на месте происшествия, где дети получили химические ожоги глаз легкой степени в плавательном бассейне спортивной школы в Нерюнгри в Якутии - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В Якутии закрыли бассейн, где дети отравились хлором
