В Ереване суд продлил арест главе Арагацотнской епархии ААЦ

ЕРЕВАН, 13 дек - РИА Новости. Суд в Ереване продлил на 2 месяца арест главе Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви епископу Мкртичу Прошяну, сообщил его адвокат Роман Агаронян.
"Суд в Ереване продлил на два месяца арест епископу Мкртичу Прошяну", - цитирует адвоката радио Sputnik Армения.
Священник ААЦ рассказал, к чему ведет насаждение западных ценностей
12 декабря, 15:50
По его словам, решение принял судья Карен Фархоян. Адвокат добавил, что защита главы Арагацотнской епархии обжалует решение суда после его получения.
В середине октября Армянская апостольская церковь сообщила о задержании армянскими силовиками 13 священнослужителей, в том числе епископа Мкртича Прошяна, который арестован судом. В ААЦ назвали это репрессиями, присущими тоталитарным режимам, грубым попранием права на свободу вероисповедания. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета страны Кима Авдалян, дело против священнослужителей в Армении касается принуждения к участию в митингах.
Премьер Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Глава канцелярии центра ААЦ заявил, что не поддастся на шантаж
1 декабря, 14:48